DCNews Politica Ludovic Orban face dezvăluiri din Președinție, după protestul de Cotroceni. Cererea de pe masa lui Nicușor Dan, aflat în ”turneu”
Data actualizării: 09:01 19 Dec 2025 | Data publicării: 09:00 19 Dec 2025

Ludovic Orban face dezvăluiri din Președinție, după protestul de Cotroceni. Cererea de pe masa lui Nicușor Dan, aflat în ”turneu”
Autor: Roxana Neagu

Ludovic Orban Inquam Photos / Octav Ganea Ludovic Orban. Inquam Photos / Octav Ganea
 

Ludovic Orban, fost consilier prezidențial, a vorbit despre protestul de la Palatul Cotroceni, semnalul de la ușa președintelui Nicușor Dan.

Sindicaliștii au protestat la Palatul Cotroceni. Membri din patru confederații sindicale au cerut intervenția președintelui Nicușor Dan, în contextul nemulţumirilor legate de politicile de austeritate şi de salariul minim pe economie. Ei cer Președinției o mediere între Guvern şi partenerii sociali. 

”În această cerere de dialog cu președintele... e o cerere mai veche, care nu s-a materializat. E adevărat că și agenda președintelui a fost încărcată, el având turneul pe care-l are acum și probabil s-au hotărât să protesteze pentru că încă nu au garanția unei întâlniri cu președintele. Cred că acesta este motivul. Sigur, confederațiile sindicale, care organizează proteste, o fac civilizat” a spus Ludovic Orban, fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, la B1TV. 

Nicușor Dan poate interveni pe lângă Guvern

Acesta a mai punctat că cererea sindicaliștilor este justificată, medierea fiind în fișa postului lui Nicușor Dan. ”În mod normal, trebuie să aibă un dialog cu liderii confederațiilor sindicale. Trebuie văzut exact ce susțin liderii confederațiilor sindicale, în ce măsură e sustenabil și legitim ceea ce cer. Poate interveni pe lângă Guvern pentru a determina anumite schimbări”. 

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan, foto Agerpres

Ludovic Orban îl laudă pe Ilie Bolojan: Un om serios, care se ține de cuvânt

Coaliția de guvernare a decis creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan, foto Agerpres

În același timp, Ludovic Orban spune că ”premierul Bolojan a spus clar și limpede că nu mai crește nicio taxă și niciun impozit”, anul viitor, aceste creșteri anunțate la final de an fiind ultimele decise de Executiv, dacă vor fi implementate măsurile de reformă. ”Mie mi s-a părut un angajament, pe care l-a luat și, din câte îl știu pe domnul Bolojan, este un om serios, care se ține de cuvânt” a mai spus Ludovic Orban. 

