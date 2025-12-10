Sorin Sipoș, fost administrator la porci, în cărțile USR pentru Apărare: A fost coleg de clasă cu Nicușor Dan. Bogdan Chirieac, reacție

După demisia lui Ionuț Moșteanu, cel care a plecat din fruntea Ministerului Apărării, după ce a trecut în CV o altă universitate decât cea parcursă, acum, Dominic Fritz, președintele USR, ar dori să-și pună un apropiat la Ministerul Apărării.

Cine ar fi noua propunere controversată a USR la Apărare

Senatorul de Timiș, Sorin Șipoș, fost coleg de clasă al președintelui Nicușor Dan, este în cărți de a prelua Apărarea.

Sorin Sipoș este de profesie inginer electronist. El a lucrat în zona sistemelor electrice mai mulți ani. Înainte de a fi ales senator, a fost administrator al unei ferme de porci, având obiect principal de activitate producția de carne de porc.

La fel ca și Ionuț Moșteanu, senatorul Sorin Sipoș nu are legătură cu Ministerul Apărării. Nu a urmat o carieră militară.

Nicușor Dan, alături de Sorin Sipoș, fost coleg de clasă, actual senator USR / Foto Facebook - Sorin Sipoș

”Sunt USR-ist, deci specialist!”

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat propunerea, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

”Trebuie să înțelegem că, în această țară, în aceste vremuri trebuie pus un nou slogan: Sunt USR-ist, deci specialist!”, a spus, într-un ton ironic, Bogdan Chirieac. ”După acest criteriu, a fost pusă și doamna Buzoianu, precum și fostul ministru al Apărării, domnul de la Economie și doamna de la Externe, care, săptămânal, provoacă prejudicii României. Deci, dacă este USR-ist, chiar dacă a fost șef la ferma de porci, înseamnă că este bun și la Apărare”, a mai spus Bogdan Chirieac.

”Condiția este să fii USR-ist!”

”Condiția este să fii USR-ist! Iar procesul de USR-izare forțată, în toate ministerele și agențiile continuă inexorabil, inexorabil! Strategia de lucru a acestui partid este foarte bine pusă la punct și nu este, după ureche, cum era cazul PSD-ului și, mai ales, al PNL-ului. Totuși, PNL este un club de discuții, nu un partid. Este așa o chestiune unde sunt idei, cafenea de lucru. Este structurat că este cel mai vechi partid din Europa, dar nu este strict. Însă USR-ul, și nu jignesc pe nimeni, este ca o unitate militară în acțiune. Cinste lor, că au o strategie bine pusă la punct”, a concluzionat, acid, analistul politic Bogdan Chirieac.

