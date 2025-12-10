€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Politica Sorin Sipoș, fost administrator la porci, în cărțile USR pentru Apărare: A fost coleg de clasă cu Nicușor Dan. Bogdan Chirieac, reacție
Data actualizării: 21:38 10 Dec 2025 | Data publicării: 21:04 10 Dec 2025

Sorin Sipoș, fost administrator la porci, în cărțile USR pentru Apărare: A fost coleg de clasă cu Nicușor Dan. Bogdan Chirieac, reacție
Autor: Andrei Itu

Presedintele Nicusor Dan (ctr.) si Dominic Fritz (dr.), presedintele USR, participa la evenimentul de lansare a candidaturii deputatului USR Catalin Drula (stg.) pentru functia de primar general al Capitalei. Cătălin Drulă, Nicușor Dan și Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres
 

USR s-ar pregăti să nominalizeze un nou ministru al Apărării, însă care, la fel cu demisionarul Ionuț Moșteanu, nu are nicio legătură cu Apărarea.

După demisia lui Ionuț Moșteanu, cel care a plecat din fruntea Ministerului Apărării, după ce a trecut în CV o altă universitate decât cea parcursă, acum, Dominic Fritz, președintele USR, ar dori să-și pună un apropiat la Ministerul Apărării. 

Cine ar fi noua propunere controversată a USR la Apărare

Senatorul de Timiș, Sorin Șipoș, fost coleg de clasă al președintelui Nicușor Dan, este în cărți de a prelua Apărarea.

Sorin Sipoș este de profesie inginer electronist. El a lucrat în zona sistemelor electrice mai mulți ani. Înainte de a fi ales senator, a fost administrator al unei ferme de porci, având obiect principal de activitate producția de carne de porc.

La fel ca și Ionuț Moșteanu, senatorul Sorin Sipoș nu are legătură cu Ministerul Apărării. Nu a urmat o carieră militară.

FOTO

Sorin Sipoș, fost administrator la porci, în cărțile USR pentru Apărare: A fost coleg de clasă cu Nicușor Dan. Bogdan Chirieac, reacție

Nicușor Dan, alături de Sorin Sipoș, fost coleg de clasă, actual senator USR / Foto Facebook - Sorin Sipoș

”Sunt USR-ist, deci specialist!”

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat propunerea, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

”Trebuie să înțelegem că, în această țară, în aceste vremuri trebuie pus un nou slogan: Sunt USR-ist, deci specialist!”, a spus, într-un ton ironic, Bogdan Chirieac. ”După acest criteriu, a fost pusă și doamna Buzoianu, precum și fostul ministru al Apărării, domnul de la Economie și doamna de la Externe, care, săptămânal, provoacă prejudicii României. Deci, dacă este USR-ist, chiar dacă a fost șef la ferma de porci, înseamnă că este bun și la Apărare”, a mai spus Bogdan Chirieac.

”Condiția este să fii USR-ist!”

”Condiția este să fii USR-ist! Iar procesul de USR-izare forțată, în toate ministerele și agențiile continuă inexorabil, inexorabil! Strategia de lucru a acestui partid este foarte bine pusă la punct și nu este, după ureche, cum era cazul PSD-ului și, mai ales, al PNL-ului. Totuși, PNL este un club de discuții, nu un partid. Este așa o chestiune unde sunt idei, cafenea de lucru. Este structurat că este cel mai vechi partid din Europa, dar nu este strict. Însă USR-ul, și nu jignesc pe nimeni, este ca o unitate militară în acțiune. Cinste lor, că au o strategie bine pusă la punct”, a concluzionat, acid, analistul politic Bogdan Chirieac.

Vezi și - Planul lui Nicușor Dan cu USR-ul, pe 10 ani. Bogdan Chirieac: Avem dovezi clare

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
usr
dominic fritz
sorin sipos
ministru Aparare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Pericolul ascuns din spatele alimentelor ultraprocesate. De ce să renunți imediat la pizza congelată, parizer sau nuggets
Publicat acum 27 minute
Macron, Starmer și Merz au vorbit la telefon cu Trump despre planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 31 minute
O simplă scobitoare l-a trimis direct pe masa de operație. Cum a reușit un gălățean să-și surprindă chirurgul
Publicat acum 50 minute
Câte 2.000 de euro pentru proiectele culturale. Apare Fondul Național ”Cultura Face Bine”
Publicat acum 55 minute
Înșelătoria care face tot mai multe victime în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close