Rușii pregătesc Transnistria de război. Armele au fost scoase din depozite

Serviciile secrete ucrainene avertizează că Rusia pregătește Transnistria de război, într-o operațiune ce vizează destabilizarea Republicii Moldova și crearea de tensiuni suplimentare în regiunea de sud a Ucrainei, potrivit Kyev Post. Conform surselor, Kremlinul a ordonat mobilizarea rezerviștilor și scoaterea armelor din depozite, pregătind terenul pentru un eventual conflict.

Mobilizare strategică și consolidarea forțelor

Rezerviștii din Transnistria au fost chemați să se înroleze în formațiuni militare locale, iar armele și dronele au fost retrase din depozite pentru a fi integrate în pregătirea militară a regiunii. HUR a precizat că în zonă au fost deja deschise centre pentru instruirea operatorilor de drone, ceea ce indică o consolidare vizibilă a capacităților tehnice și strategice.

O sursă citată de publicația ucraineană explică că "Moscova trimite agenți speciali în Transnistria, a căror sarcină este de a exacerba criza, de a crea haos prin operațiuni informaționale, de a efectua provocări și sabotaje". Scopul este clar: transformarea regiunii într-un punct de presiune asupra Republicii Moldova și un instrument de destabilizare a Ucrainei.

Tiraspolul, presiuni și dependența energetică

Pe plan intern, autoritățile de la Chișinău au cerut Tiraspolului să oprească presiunile asupra școlilor cu predare în limba română, o problemă discutată în cadrul grupurilor de lucru bilaterale pentru educație. În plan economic și strategic, Transnistria rămâne dependentă de gazul rusesc. După ce Gazprom a suspendat livrările în 2025, regiunea a fost alimentată temporar prin Moldova, ceea ce subliniază vulnerabilitatea energetică a enclavei.

HUR consideră că actuala concentrație militară și logistică a Kremlinului este legată de operațiuni hibride planificate pentru alegerile prezidențiale din 2026 în Transnistria. Obiectivele Moscovei sunt multiple: menținerea aprovizionării cu gaz gratuit, consolidarea imaginii liderilor pro-ruși și creșterea discreta a prezenței militare ruse.

Context social și strategic

Cei aproximativ 470.000 de locuitori ai Transnistriei depind critic de Rusia, care finanțează circa 70% din bugetul regiunii. Subvențiile energetice rusești permit supraviețuirea industriilor ineficiente și menținerea unei piețe pentru exportul către UE. Întreruperea livrărilor directe de gaze rusești de către Ucraina în 2024 a fost compensată de Moscova prin ajutor umanitar, demonstrând importanța strategică a regiunii pentru Kremlin.

Raportul serviciilor de informații ucrainene arată clar că mobilizarea și armele scoase din depozite confirmă pregătirea Rusiei în Transnistria, într-o strategie care poate escalada tensiunile la granițele Estului european și care afectează direct securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei.

