Democrații câștigă primăria din Miami pentru prima dată în 28 de ani

Democraţii au câştigat marţi alegerile pentru primăria din Miami, o premieră în 28 de ani în capitala financiară a statului Florida, unde majoritatea a votat pentru Trump în ultimele trei alegeri prezidenţiale, relatează miercuri AFP.

Eileen Higgins câștigă cu 60% și devine prima femeie primar al orașului

Democrata Eileen Higgins a obţinut 60% din voturi în faţa candidatului republican Emilio T. Gonzalez, care a fost susţinut de Donald Trump, conform proiecţiilor CNN şi Miami Herald. Ea devine astfel prima femeie care conduce Miami.

Această victorie într-un stat în care preşedintele republican îşi petrece majoritatea weekendurilor - la reşedinţa sa din Mar-a-Lago - continuă o serie de succese democrate.

În această toamnă, democraţii au câştigat alegerile pentru funcţia de guvernator în Virginia şi New Jersey, precum şi pentru primăria oraşului New York.

Higgins promite o administrație etică și orientată spre rezultate

La Miami, Higgins, în vârstă de 61 de ani, a promis "o guvernare etică şi responsabilă care să ofere rezultate tangibile pentru oameni".

Alegerea sa a fost marcată de o prezenţă la vot de doar 20%, într-un oraş cu o populaţie numeroasă de origine cubaneză, în mod tradiţional susţinătoare a republicanilor.

Rata de popularitate a lui Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel de la revenirea sa la putere în ianuarie, în mare parte din cauza costului vieţii, pe care americanii îl atribuie parţial tarifelor vamale impuse de administraţia Trump, conform sondajelor.