Drama prin care trece Meghan Markle, soția Prințului Harry

Tatăl lui Meghan Markle a suferit în urmă cu câteva zile amputarea unui picior. Potrivit Mirror, Thomas Markle fusese transportat de urgență la un spital din Cebu, în Filipine, unde locuiește în prezent, după ce a suferit un cheag de sânge. Se pare că i-a fost amputat un picior, sub genunchi, după ce laba piciorului i s-a înnegrit. Săptămâna trecută, el ar fi fost internat la Terapie Intensivă în urma operației.

Între timp, Meghan Markle ar fi sunat la mai multe spitale în încercarea de a lua legătura cu el, după ce a aflat despre starea tatălui ei, potrivit unor surse apropiate ducesei. Thomas Markle ar fi făcut un pas înainte spre recuperare, fiind mutat din secția de Terapie Intensivă într-un salon obișnuit.

Cum se simte acum tatăl Ducesei de Sussex

Medicii ar fi mulțumiți de evoluția sa, deși au avertizat că procesul de recuperare va fi unul lung.

„Sunt hotărât să merg din nou. Uneori am senzația ciudată că piciorul este încă acolo. Doctorii mi-au spus că este normal ca oamenii să simtă „membre fantomă”. Știu că am un drum lung înainte. Sunt recunoscător pentru îngrijirea excelentă pe care am primit-o aici, în Cebu, și pentru medicii și asistentele filipineze minunate care mi-au salvat viața”, a spus tatăl lui Meghan Markle pentru Daily Mail.

Meghan Markle ar fi încercat cu disperare să găseasca spitalul în care se află tatăl ei

Se pare că Thomas Markle va mai rămâne încă o săptămână în spital, înainte de a fi transferat la un centru de recuperare pentru următoarea etapă a tratamentului.

Între timp, Meghan ar fi făcut personal apeluri telefonice la spitale din Filipine, încercând urgent să identifice logo-ul spitalului vizibil într-o fotografie cu halatul de pacient al tatălui ei.

Meghan Markle a rupt legătura cu tatăl ei în 2018

La o încercare anterioară de a lua legătura cu el după operație, Meghan ar fi fost nevoită să îi trimită un e-mail, deoarece nu are numărul actual de telefon al tatălui ei, cu care a rupt legătura înainte de nunta regală din 2018.

Surse apropiate spun însă că Thomas Markle nu are telefonul la el și, prin urmare, este inaccesibil. Meghan ar fi cerut echipei sale de PR să ia legătura cu jurnaliști care sunt în contact cu tatăl ei, pentru a obține informații despre adresa și locul unde se află, deoarece vrea să îi trimită o scrisoare scrisă de mână.

Thomas Markle, care s-a mutat din Mexic în Filipine. El nu și-a întâlnit niciodată nepoții: pe Archie, de șase ani, și pe Lilibet, de patru ani.