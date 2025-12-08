Școlile din UK se închid pe fondul unei epidemii de gripă fără precedent

Autoritățile sanitare și directorii instituțiilor de învățământ trag semnale de alarmă, comparând situația cu perioada pandemiei de Covid-19, în timp ce experții avertizează că sezonul gripal ar putea deveni cel mai sever din istoria recentă a Regatului Unit.

Epidemia lovește școlile: absenteism masiv și închideri temporare

Una dintre cele mai afectate școli este St Martin's din Caerphilly, în sudul Țării Galilor, care a fost nevoită să-și închidă porțile după ce peste 250 de elevi și membri ai personalului s-au îmbolnăvit. Directorul Lee Jarvis a descris situația drept o „epidemie semnificativă de boli asemănătoare gripei”, explicând că școala va fi curățată în profunzime și că învățământul va continua online.

„Avem 242 de elevi și 12 membri ai personalului absenți. Simptomele includ vărsături, diaree, febră, tuse, dureri de cap și oboseală, cu o perioadă medie de recuperare de șapte zile”, a explicat Jarvis conform Daily Mail.

Părinții au fost îndemnați să-și țină copiii acasă dacă prezintă orice simptome, chiar dacă sunt ușoare, pentru a limita răspândirea bolii.

Alte școli au luat măsuri similare

Liceul Congleton din Cheshire a fost închis timp de trei zile la sfârșitul lunii noiembrie, iar cursurile au continuat online, folosind platforma Arbor. La fel, școala gimnazială Danesfield din Williton, Somerset, s-a închis pentru a preveni răspândirea norovirusului, efectuând o curățenie generală.

La o școală primară din Leeds, autoritățile au decis reducerea cântatului în cadrul adunărilor pentru a limita transmiterea virusurilor respiratorii. Directoarea Elaine Bown de la Wigton Moor a declarat că acesta a fost „cel mai grav an” din punct de vedere al absenteismului de când lucrează acolo, subliniind că „într-o clasă aproape toți elevii au lipsit într-o singură zi”.

Brian Guthrie, directorul Școlii Primare Ebrington din Londonderry, a comparat situația cu perioada Covid-19, menționând că 170 de elevi au lipsit într-o singură zi din cauza bolilor.

„Nu a fost doar gripă, ci și infecții stomacale și dureri de gât puternice. Prezența a fost mai slabă decât în oricare dintre cele mai grave momente din perioada Covid”, a spus el pentru BBC News NI.

Virusuri sezoniere: spitalizările explodează

Între timp, Londra se confruntă cu o creștere dramatică a spitalizărilor. Numărul pacienților cu gripă internați în spitalele capitalei este de trei ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, NHS invocând rata scăzută de vaccinare și circulația unei tulpini mutate a virusului H3N2.

Sir Jim Mackey, directorul executiv al NHS Anglia, a avertizat că țara ar putea să experimenteze „cea mai gravă sezon de gripă din istorie”, comparabil cu criza Covid. Numărul de paturi ocupate de pacienți cu gripă ar putea ajunge între 5.000 și 8.000, depășind recordul anterior de 5.400.

Profesorul Nicola Lewis, directorul Centrului Mondial pentru Influenza de la Institutul Francis Crick, a subliniat că virusul H3N2 este mai agresiv și afectează mai grav populația, în special copiii cu vârste între 5 și 14 ani, responsabili pentru majoritatea cazurilor.

Măsuri de prevenție: mască, curățenie și educație online

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie recomandă purtarea măștilor în locurile aglomerate și în spitale pentru a limita răspândirea virusurilor respiratorii. În plus, școlile au implementat curățenie generală și învățământ la distanță pentru elevii afectați.

Simon Kidwell, directorul școlii primare Hartford Manor din Nantwich, a explicat că „virusurile de iarnă se răspândesc foarte ușor în școli”, subliniind că anul acesta a fost o adevărată provocare, cu mai multe școli închise decât în anii anteriori.

În Scoția, Consiliul East Lothian a raportat că rata de absenteism din cauza bolii a crescut de la 5,3% la 8,1% în ultima săptămână a lunii noiembrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce în Leeds, unul din șase copii a lipsit sau a fost trimis acasă din motive de sănătate.

Epidemii în transport și croaziere: norovirusul lovește turiștii

Boala afectează și pasagerii vaselor de croazieră. Aproximativ 100 de persoane de pe vasul Aida Cruises, care a plecat din Hamburg pe 10 noiembrie, s-au îmbolnăvit de norovirus în timpul escalei în SUA, prezentând simptome precum vărsături și diaree.

Echipa vasului a izolat pacienții și a limitat răspândirea bolii, conform recomandărilor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

NHS în criză: grevă iminentă și presiune maximă

Sezonul gripal coincide cu un context tensionat în NHS, pe fondul grevelor iminente și al numărului record de pacienți internați. Purtarea măștilor a fost impusă în anumite secții de spitale din Londra, Lincolnshire, Shropshire și Oxfordshire, iar experții avertizează că populația vulnerabilă este expusă mai multor virusuri sezoniere simultan, inclusiv Covid-19 și RSV.

În Londra, săptămâna trecută, 259 de pacienți cu gripă erau internați în fiecare zi, de trei ori mai mult decât media de 89 în aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta ilustrează o criză fără precedent, cu impact direct asupra capacității sistemului sanitar de a răspunde situației.

Sezon gripal fără precedent

Sezonul gripal 2025-2026 este caracterizat printr-o combinație de factori care sporesc riscul: tulpini mai agresive, absenteism școlar masiv, creșterea spitalizărilor și epidemii în spații publice și de transport. Autoritățile sanitare recomandă păstrarea distanței sociale, purtarea măștii și respectarea regulilor de igienă, avertizând că „flunamiul” virusurilor respiratorii ar putea continua să afecteze întreaga țară în următoarele săptămâni.

Pe măsură ce epidemia evoluează, părinții, cadrele didactice și autoritățile sanitare trebuie să colaboreze pentru a proteja elevii și populația vulnerabilă, evitând o criză asemănătoare cu cea din perioada Covid, dar cu provocări specifice sezonului gripal 2025.