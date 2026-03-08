Găsește pe cineva care se uită la tine așa cum se uită Țoiu la Ponta. Imagine de colecție / foto în articol

S-a întâmplat acum 11 ani când Oana Țoiu a fost prinsă într-un instantaneu în timp ce îl privește cu admirație pe Victor Ponta, premier în acea vreme. Premierul a organizat primul program de internship la Guvern, iar Oana Țoiu se pare că a luat parte la această acțiune, după cum a relatat Anca Alexandrescu.

„Și când te gândești că eu l-am rugat pe Ponta să-i salute pe cei care au făcut internship la Guvern. Recunoscătoare madam, ce să zic!”, a scris Anca Alexandrescu în dreptul fotografiei cu Oana Țoiu și Victor Ponta, imagine care nu are nevoie decât de un comentariu: „Găsește pe cineva care se uită la tine așa cum se uită Țoiu la Ponta”.

Victor Ponta a explicat cum s-au desfășurat evenimentele privind repatrierea fiicei sale

Victor Ponta a zis că ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, l-a contactat pe consulul român din Dubai înainte ca fiica lui să se urce alături de ceilalți minori în autobuzul care urma să îi ducă din Dubai în Oman, „afirmând că aceasta reprezintă „o vulnerabilitate de imagine”, astfel că „Irina a fost singurul copil abandonat în Dubai”.

