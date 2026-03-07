€ 5.0941
DCNews Stiri Internațional Joe Biden, neiertător în fața liderilor democrați: Sunt mai deștept decât voi. Acum să lăsăm gluma la o parte
Data actualizării: 14:14 07 Mar 2026 | Data publicării: 13:42 07 Mar 2026

Joe Biden, neiertător în fața liderilor democrați: Sunt mai deștept decât voi. Acum să lăsăm gluma la o parte
Autor: Darius Muresan

biden-l-a-sunat-pe-trump_32397300 Foto: Agerpres

Fostul președinte Joe Biden le-a transmis celor prezenți la comemorarea reverendului american Jesse Jackson că este „mult mai deștept decât majoritatea dintre voi”, o remarcă făcută în fața tuturor liderilor democrați, care nu a trecut neobservată de presa americană.

Biden a făcut acest comentariu în timp ce povestea cum era batjocorit în copilărie din cauza bâlbâielii de care suferă și cum defectele de vorbire sunt adesea confundate cu o lipsă de inteligență.

„Dacă v-aș spune că am avut gura sau piciorul strâmb, niciunul dintre voi nu ar fi râs”, a spus Biden. „Dar este în regulă să râzi de de un bâlbâit. Este singurul lucru după care oamenii cred că ești prost.”

„Dar nu zău? Sunt mult mai deștept decât majoritatea dintre voi”, a precizat Biden, citat de Fox News, după care și-a continuat discursul cu remarca „lăsând gluma la o parte”.

Biden a făcut această afirmație în timpul unui ceremoniei memoriale care a avut loc în Chicago și care a reunit lideri democrați proeminenți și reprezentanți ai societății civile pentru a-i aduce un omagiu lui Jesse Jackson, un luptător al drepturilor omului.

Foștii președinți Barack Obama și Bill Clinton au participat la eveniment, alături de fostul secretar de stat Hillary Clinton, fostul vicepreședinte Kamala Harris și reverendul Al Sharpton.

În trecut Biden a mai vorbit frecvent despre eforturile sale de a depăși bâlbâiala de care suferă din copilărie.

În timpul mandatului său ca președinte, Biden a fost aspru criticat din cauza gafelor numeroase pe care le-a comis. 

După o dezbatere catastrofală împotriva lui Donald Trump înainte de alegeri, Joe Bide, pe atunci președinte, a fost forțat la presiunea democraților să se retragă din cursă în detrimentul Kamalei Harris, care a pierdut însă fără drept de apel alegerile.

