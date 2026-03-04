SUA își evacuează personalul neesențial al consulatelor din Pakistan

Statele Unite au anunţat miercuri că au ordonat personalului neesenţial al consulatelor din Lahore şi Karachi, precum şi membrilor de familie să "părăsească Pakistanul din motive de securitate", transmit AFP şi Agerpres.

"Departamentul de Stat a ordonat angajaţilor neesenţiali ai guvernului american şi membrilor lor de familie de la consulatele americane din Lahore şi Karachi să părăsească Pakistanul din motive de securitate", a informat ambasada americană la Islamabad, într-un comunicat.

Aceasta precizează că statutul său de ambasadă rămâne nemodificat.

Cel puţin 25 de persoane au murit în protestele violente care au avut loc în weekend în Pakistan şi care au fost declanşate de uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, conform unui bilanţ publicat luni de AFP.

În Pakistan se află a doua cea mai mare comunitate şiită din lume, după cea din Iran.

Luni, Pakistanul a interzis adunările publice după ce protestele legate de atacurile împotriva Iranului s-au extins.

Liderii comunităţii şiite au chemat la continuarea protestelor la Karachi şi Lahore în pofida interzicerii adunărilor publice.

