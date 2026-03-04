€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940
 
DCNews Stiri SUA își evacuează personalul neesențial al consulatelor din Pakistan
Data actualizării: 09:22 04 Mar 2026 | Data publicării: 09:22 04 Mar 2026

SUA își evacuează personalul neesențial al consulatelor din Pakistan

Negocierile de pace dintre Pakistan și Afganistan au eșuat, iar tensiunile au crescut. Urmează un nou conflict în Asia? Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user15303534

SUA au ordonat personalului neesențial și familiilor acestuia să părăsească Pakistanul .

Statele Unite au anunţat miercuri că au ordonat personalului neesenţial al consulatelor din Lahore şi Karachi, precum şi membrilor de familie să "părăsească Pakistanul din motive de securitate", transmit AFP şi Agerpres. 

"Departamentul de Stat a ordonat angajaţilor neesenţiali ai guvernului american şi membrilor lor de familie de la consulatele americane din Lahore şi Karachi să părăsească Pakistanul din motive de securitate", a informat ambasada americană la Islamabad, într-un comunicat.

Aceasta precizează că statutul său de ambasadă rămâne nemodificat.

Cel puţin 25 de persoane au murit în protestele violente care au avut loc în weekend în Pakistan şi care au fost declanşate de uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, conform unui bilanţ publicat luni de AFP.

În Pakistan se află a doua cea mai mare comunitate şiită din lume, după cea din Iran.

Luni, Pakistanul a interzis adunările publice după ce protestele legate de atacurile împotriva Iranului s-au extins.

Liderii comunităţii şiite au chemat la continuarea protestelor la Karachi şi Lahore în pofida interzicerii adunărilor publice.

VEZI ȘI: Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
pakistan
iran
conflict orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Români blocați din cauza conflictului din Orient. De ce unele companii aeriene nu sunt obligate să îi ajute
Publicat acum 9 minute
Strategia CIA pentru a provoca o revoltă populară în Iran. Acțiunea ar putea începe zilele următoare
Publicat acum 39 minute
SUA își evacuează personalul neesențial al consulatelor din Pakistan
Publicat acum 42 minute
50 de ani de la cutremurul din 1977. Mișcarea care ne-ar putea salva viața în caz de seism, blocată de „îndârjire ideologică”
Publicat acum 50 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. A încălcat deja o tradiție veche de 47 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Horoscop 4 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Donald Trump îi spulberă orice speranță prințului moștenitor Reza Pahlavi. Ce fel de lider „ar fi mai potrivit” pentru Iran / video
Publicat acum 9 ore si 56 minute
Bandă de hoți care a terorizat județul Cluj, destructurată de polițiști: bunuri îngropate, descoperite în urma perchezițiilor
Publicat acum 50 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. A încălcat deja o tradiție veche de 47 de ani
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close