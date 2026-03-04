Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Dezvăluiri despre eliminarea lui Khamenei, Israelul atacă zeci de ținte în Iran

Update 4

Israelul amenință succesorul lui Ali Khamenei: Orice lider iranian va fi o țintă

Ministrul israelian al apărării Israel Katz a declarat miercuri că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, va fi "o ţintă" destinată asasinării, potrivit unui comunicat al biroului său, informează AFP.

"Orice lider numit de regimul terorist iranian va fi o ţintă neechivocă pentru eliminare", a afirmat Israel Katz.

Ordin pentru armată: pregătiri pentru acțiune

"Prim-ministrul şi cu mine am ordonat armatei să se pregătească să acţioneze prin orice mijloace pentru a îndeplini această misiune", a adăugat el.

Funeraliile naţionale pentru Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de 36 de ani, vor începe miercuri seara şi vor dura trei zile, conform agenţiei de presă oficiale Irna.

"Începând cu ora 22:00 miercuri (18:30 GMT), credincioşii vor putea aduce un ultim omagiu trupului martirului ghid al naţiunii mergând la Marea Moschee Imam Khomeini" din Teheran, a declarat Irna, citând un comunicat al Consiliului islamic de coordonare a dezvoltării.

Khamenei va fi înmormântat la Mashhad

Ali Khamenei, ucis sâmbătă în atacuri israeliano-americane la vârsta de 86 de ani, urmează să fie înmormântat în oraşul sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului, de unde era originar.

Update 3

Oficial al Pentagonului: Eliminarea lui Ali Khamenei a fost o operațiune israeliană



Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit marţi "operaţiunilor israeliene" eliminarea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, reiterând că obiectivul "primar" al SUA este limitarea capacităţilor militare iraniene, potrivit France Presse.

Elbridge Colby, subsecretar pentru politica de apărare, a fost audiat de Comisia pentru forţele armate din Senatul SUA.

SUA vizează capacitatea Iranului de a proiecta putere militară

Potrivit acestui responsabil numit de preşedintele Donald Trump, operaţiunile americane în Iran sunt centrate pe "capacitatea Republicii islamice de a proiecta putere militară" împotriva SUA - în special împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu - dar de asemenea împotriva aliaţilor Statelor Unite în regiune şi "dincolo de aceasta".

Capacităţile vizate sunt "în principal forţele de rachete" ale Iranului, care - potrivit lui - "au crescut în mod semnificativ şi reprezintă o ameninţare", în timp ce marina iraniană a fost, de asemenea, vizată.

Senatorul Jack Reed, principalul reprezentant democrat în Comisia pentru forţele armate din Senat, l-a întrebat de ce "primul obiectiv în această campanie a fost atacarea şi eliminarea (ayatollahului) Khamenei şi a liderilor-cheie ai regimului" în ofensiva declanşată sâmbătă.

Elbridge Colby a răspuns: "Acestea au fost operaţiuni israeliene".

Donald Trump sugerase încă de sâmbătă că SUA nu vizează o schimbare de regim în Iran, dar preşedintele american i-a îndemnat totuşi pe iranieni la revoltă în contextul înlăturării ayatollahului Khamenei.

Update 2

Israelul anunţă noi atacuri asupra centrelor de comandă din Teheran



Armata israeliană a anunţat miercuri că a atacat zeci de ţinte în Iran, inclusiv centre de comandă din Teheran, conform unui comunicat, citat de AFP.

"Cu puţin timp în urmă, Forţele Aeriene Israeliene, ghidate de serviciile de informaţii, au finalizat un alt val de atacuri care au vizat centrele de comandă ale regimului terorist iranian din Teheran", a precizat armata în comunicat.

Zeci de muniţii lansate asupra centrelor Securităţii Interne

"Ca parte a acestor atacuri, armata a lansat zeci de muniţii asupra centrelor de comandă ale Securităţii Interne", a adăugat comunicatul.

Sirenele de raid aerian au sunat în Israel înainte de lansările de rachete miercuri dimineaţă, dar nu au fost raportaţi răniţi, conform serviciilor de urgenţă.

În cursul nopţii, armata a lansat un "val de atacuri la scară largă" asupra Iranului, în urma unei ploi de rachete asupra teritoriului israelian.

Update 1

Canada face apel la respectarea regulilor de război

Premierul canadian Mark Carney a îndemnat miercuri "toate părţile" implicate în războiul declanşat de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului să respecte regulile internaţionale de angajament, notează AFP.

"Canada reafirmă că dreptul internaţional se aplică tuturor beligeranţilor", a declarat Carney, vorbind la Sydney, în Australia.

"Implorăm toate părţile, inclusiv Statele Unite şi Israelul, să respecte regulile internaţionale de angajament", a insistat el.

"Canada cheamă la o dezescaladare rapidă a ostilităţilor şi este gata să ajute la atingerea acestui obiectiv", a mai afirmat şeful cabinetului de la Ottawa.

Știre inițială

SUA pregătite să escorteze petrolierele în strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american, Donald Trump a declarat marţi că Marina SUA ar putea escorta petroliere "dacă este necesar" prin strâmtoarea Ormuz, paralizată în prezent de războiul din Orientul Mijlociu, notează AFP.

"Dacă este necesar, Marina americană va începe să escorteze petrolierele prin strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil. Indiferent ce se întâmplă, Statele Unite vor garanta LIBERUL CIRCUALŢIE A ENERGIEI ÎN LUME", a scris el într-o postare pe reţeaua sa Truth Social.