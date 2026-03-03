Lista țărilor în care nu se recomandă călătoriile, în urma conflictului din Orientul Mijlociu

Decizia lui Donald Trump de a se alia cu Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, și de a lansa un atac militar de amploare în Iran a destabilizat practic întregul Orient Mijlociu. Liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis într-un atac aerian asupra complexului său din Teheran, iar Semiluna Roșie raportează că cel puțin 550 de persoane au fost ucise în întreaga țară.

Iranul a răspuns prin lansarea de rachete asupra Israelului și bazelor militare americane din regiune, provocând perturbări în Qatar, Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită și Dubai, destinația turistică preferată a tuturor.

Imaginile video au arătat resturi de drone interceptate aterizând pe clădiri rezidențiale, hoteluri și aeroporturi internaționale, în timp ce spațiul aerian al regiunii rămâne închis.

Ultimele recomandări ale Ministerului Afacerilor Externe privind călătoriile în Orientul Mijlociu

Ieri (1 martie), FCDO și-a actualizat recomandările de călătorie pentru a reflecta conflictul în curs, cetățenii români din cele șase țări fiind îndemnați să se înregistreze pentru a primi informații și recomandări directe, conform Ladbible.

Aceste țări sunt:

Bahrain

Israel

Kuweit

Emiratele Arabe Unite

Qatar

Palestina

Recomandările de călătorie au fost actualizate pentru mai multe țări, iar în prezent se recomandă evitarea tuturor călătoriilor și/sau a tuturor călătoriilor care nu sunt esențiale în cele șase țări menționate mai sus, precum și în:

Iran

Irak

Oman

Iordania

Pakistan

Liban

Siria

Egipt

Afganistan

Yemen

Turkmenistan

Armenia

Azerbaidjan

Între timp, Arabia Saudită și Turcia au emis avertismente împotriva tuturor călătoriilor, cu excepția celor esențiale, către anumite regiuni.

Care sunt recomandările pentru străinii din această regiune?

Majoritatea covârșitoare a străinilor din Orientul Mijlociu se află în prezent în Dubai, capitala Emiratelor Arabe Unite.

Recomandările actuale pentru cei aflați în Dubai și în Emiratele Arabe Unite sunt să rămână în locuințe, să evite călătoriile și să respecte instrucțiunile locale, precum și să se înregistreze.

Instrucțiuni suplimentare privind măsurile care trebuie luate în cazul în care situația se agravează sunt enumerate pe pagina FCDO „Dacă sunteți afectat de o criză în străinătate”.

Aeroporturile din Orientul Mijlociu sunt deschise în prezent?

Începând cu data de 2 martie, aeroporturile din Iran, Irak, Kuweit, Israel, Bahrain și Qatar au fost închise, iar transportul aerian a fost strict limitat în Emiratele Arabe Unite.

FlightRadar raportează că aeroporturile din Abu Dhabi și Dubai s-au deschis temporar pentru un număr redus de plecări în cursul zilei de astăzi. Există, de asemenea, restricții privind zborurile comerciale în unele regiuni din Arabia Saudită și Iordania.