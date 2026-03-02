Conflict SUA, Israel - Iran. Scenariul lui Băsescu, ca „om care știe bine zona”: Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, vede cu îngrijorare închiderea rafinăriei Aramco din Arabia Saudită de luni, 2 martie, ca urmare a unor lovituri iraniene. El crede că prețul țițeiului și al combustibilului va crește în perioada următoare în țara noastră.

Băsescu: „Vor fi creșteri mari de prețuri și la țiței, și la combustibil”

„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz. Am fost în toate porturile, în toate terminalurile petroliere din Golf. Și în Kuweit, și în Iran, și în Irak, și în Arabia Saudită. Mă îngrijorează, ca om care foarte știe bine zona, faptul că a fost lovită rafinăria Aramco, o companie mixtă a Arabiei Saudite cu SUA; Și rafinăria, care e una dintre cele mai mari din lume, a fost închisă.

În același timp, e scos din funcțiune terminalul petrolier aparținând Arabiei Saudite de la Ras Tanura. Este cel mai mare terminal petrolier din lume, care, zilnic, încărca 6 milioane de barili de țiței în cele 11 dane în care operează nave. Deci 6 milioane de barili înseamnă cam 600.000 de tone, zilnic, care plecau din Ras Tanura. Acum, Stâmtoarea Ormuz este închisă și se va resimți lipsa țițeiului din Golf. Cele 20% din țițeiul care iese din Golf nu sunt neglijabile la nivel global. Cred că vor fi creșteri mari de prețuri și la țiței, și la combustibil. Vor fi creșteri mari la combustibil și pentru că rafinăria Aramco a fost închisă”, a spus Traian Băsescu.

Posibile atacuri teroriste iraniene în Europa și SUA?

Răspunzând unei ipoteze formulate de oficiali germani la finalul săptămânii trecute privind posibile atacuri în Europa ale unor celule teroriste iraniene, Traian Băsescu e de părere că „Bătrânul Continent” ar trebui să rămână în alertă. Totodată, și SUA ar trebui să se aștepte la potențiale atacuri teroriste, a mai spus fostul președinte.

„Categoric da. Acest risc există și speranța mea este că serviciile de contraspionaj vor fi în măsură să depisteze din vreme orice tentativă de lovituri teroriste pe teritoriul Europei. Dar și SUA sunt, de asemenea, într-o situație extrem de dificilă din acest punct de vedere. Și celulele aflate în adormire pot oricând să fie activate. Și nu cred că nu vor fi. Cred că vor fi activate”, a mai spus fostul președinte, la Digi24.

