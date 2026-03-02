Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie. Sirenele sună în nordul Israelului. Au fost lansate rachete din Liban

01:39: IDF declară că a interceptat o rachetă lansată din Liban spre nordul Israelului cu puțin timp în urmă. Mai multe rachete suplimentare au căzut în zone deschise, spune IDF, deoarece nu au fost interceptate în conformitate cu politicile militare. Se precizează că nu au existat raportări de victime sau pagube. Între timp, sirenele continuă să sune în zonele apropiate de granița cu Libanul, avertizând atât despre presupuse infiltrări de drone, cât și despre tiruri de rachete care se apropie.

01:35: Statele din Golf, pregătite de răspuns

Statele din Golf au convenit să se apere împotriva atacurilor iraniene, inclusiv prin „răspuns la agresiune”, dacă va fi nevoie, după ce Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) s-a reunit prin videoconferință pentru a formula un răspuns unificat.

Miniștrii de externe ai celor șase state CCG - Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Arabia Saudită, Oman, Qatar și Kuweit, toate acestea fiind victime ale atacurilor iraniene - „au analizat pagubele extinse rezultate în urma atacurilor iraniene trădătoare” și au discutat măsurile pentru restabilirea stabilității în regiune.

Țările din Golf „vor lua toate măsurile necesare pentru a-și apăra securitatea și stabilitatea și pentru a-și proteja teritoriile, cetățenii și rezidenții, inclusiv opțiunea de a răspunde la agresiune”, se arată într-un comunicat publicat după întâlnire. De asemenea, s-a cerut „încetarea imediată a acestor atacuri”, adăugând că stabilitatea „regiunii Golfului nu este doar o preocupare regională, ci un pilon fundamental al stabilității economice globale”.

01:25: Gavriel Baruch, în vârstă de 16 ani, este a patra victimă a atacului cu rachete din Beit Shemesh.

A patra victimă a atacului cu rachete balistice iraniene din Beit Shemesh este identificată ca fiind Gavriel Baruch, în vârstă de 16 ani.

Nouă persoane au fost ucise când racheta a lovit un cartier rezidențial din Beit Shemesh, duminică după-amiază.

Peste 40 de persoane au fost rănite în impact, care a distrus o sinagogă și a provocat pagube extinse unui adăpost antiaerob public de sub aceasta, precum și caselor din jur.

01:20: Au fost lansate rachete din Liban pentru prima dată în ultimele luni, declanșând sirene în nordul Israelului.

Sirenele au fost activate în nordul Israelului cu puțin timp în urmă din cauza proiectilelor lansate din Liban, spune IDF.

Sirenele au sunat în orașul nordic Haifa și în zonele înconjurătoare, precum și în alte câteva locații din Galileea Superioară.

IDF spune că detaliile incidentului sunt în curs de investigare.

Nu este imediat clar cine este responsabil pentru lansări, dar presa ebraică relatează că Hezbollah se află în spatele lansărilor de rachete, deși grupul terorist nu a confirmat acest lucru.

Ar fi prima dată când Hezbollah se alătură Iranului în atacurile sale asupra Israelului, deoarece nu s-a implicat în timpul războiului precedent dintre Israel și Iran din iunie.

Ar marca, de asemenea, prima dată când grupul terorist a tras asupra Israelului de la intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Liban, mediat de SUA, în noiembrie 2024.

00:50: Sirene sună în nordul Israelului, aproape de granița cu Libanul, pe fondul unui incident de infiltrare a unei drone.

Sirenele sunt activate în mai multe comunități din zonă.

Originea dronei sau dronelor suspectate nu este imediat clară, arată The Times of Israel.

00:45: Uniunea Europeană își va consolida misiunea navală în Marea Roșie cu nave suplimentare.

Două noi nave franceze se vor alătura misiunii Aspides a UE, ajungând la cinci numărul navelor de război participante, a declarat un diplomat anonim pentru agenția de știri AFP, după ce miniștrii de externe din cele 27 de națiuni ale blocului comunitar au purtat discuții despre Iran.

