€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Israel nu vrea teritorii de la Iran. Scopul atacului de pe 28 de februarie, coordonat cu SUA
Data actualizării: 09:07 01 Mar 2026 | Data publicării: 09:04 01 Mar 2026

EXCLUSIV Israel nu vrea teritorii de la Iran. Scopul atacului de pe 28 de februarie, coordonat cu SUA
Autor: Florin Răvdan

asia india africa harta Sursa foto: Freepik, @artembruk

Dr. Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a dezvăluit adevăratul scop al atacului lansat de Israel, în coordonare cu SUA, asupra Iranului.

Conform acestuia, Israel nu vrea teritorii de la Iran, vrea doar să fie lăsat în pace. 

"Într-un fel, suntem bucuroşi că a început această acţiune. Noi vrem pace, vrem linişte, pentru că asta nu avem. Sunt de 51 de ani în Israel şi nu a existat o zi liniştită. Sau erau atacuri teroriste, sau erau rachete, sau războaie. O zi liberă nu poţi să ai. Nu ştii de unde poate să apară teroristul să îţi dea un cuţit în spate, nu ştii unde poate fi o explozie, cum au fost de multe ori. Şi pentru ei nu a contat dacă era vorba de femei gravide în jur sau de copii. Noi vrem să fie pace. Nu vrem să ocupăm nimic din teritoriile iraniene, nu avem nevoie de teritorii. Nu vrem absolut nimic, decât să ne lase în pace, să trăim, să ne putem creşte copiii şi nepoţii. 

CITEŞTE ŞI Tren aerian pentru revenirea israelienilor din străinătate acasă. Iranul, părăsit de Hamas şi Hezbollah?

Am o nepoată luptătoare, care a terminat serviciul militar, şi am şi doi nepoţi care sunt şi acum în serviciul militar. Deci normal că vreau să se termine. Vrem să ne lase în pace. 

Spre norocul nostru, azi avem o armată bună, puternică, o tehnologie grozavă. 200 de avioane au zburat azi şi au bombardat Iranul. Şi să ştiţi că nu e uşor, trebuie să zboare 1500 km. Nu au combustibil pentru această distanţă, deci trebuie să ai alte avioane care să le aprovizioneze pentru a se putea întoarce acasă", a declarat dr. Herman Berkovits. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

conflict orientul mijlociu
israel
iran
sua
herman berkovits
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Ce se întâmplă în Iran după moartea lui Ali Khamenei. Cine ar putea prelua puterea. Bogdan Chirieac, analiză după 24 de ore de conflict
Publicat acum 56 minute
Donald Trump le transmite trupelor iraniene să nu continue atacurile. Avertisment despre răspunsul SUA
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Cine i-ar putea lua locul lui Ali Khamenei. Cele 5 nume puternice: S-a mai întâmplat asta o singură dată
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Horia Brenciu, blocat în Kuala Lumpur: Suntem departe de conflict! Problema e că mai toate zborurile spre casă trec pe deasupra zonelor de conflict
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Israel nu vrea teritorii de la Iran. Scopul atacului de pe 28 de februarie, coordonat cu SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 59 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 8 ore si 27 minute
Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Publicat acum 3 ore si 1 minut
Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Publicat acum 10 ore si 47 minute
Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Publicat acum 10 ore si 11 minute
Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close