Israel nu vrea teritorii de la Iran. Scopul atacului de pe 28 de februarie, coordonat cu SUA

Conform acestuia, Israel nu vrea teritorii de la Iran, vrea doar să fie lăsat în pace.

"Într-un fel, suntem bucuroşi că a început această acţiune. Noi vrem pace, vrem linişte, pentru că asta nu avem. Sunt de 51 de ani în Israel şi nu a existat o zi liniştită. Sau erau atacuri teroriste, sau erau rachete, sau războaie. O zi liberă nu poţi să ai. Nu ştii de unde poate să apară teroristul să îţi dea un cuţit în spate, nu ştii unde poate fi o explozie, cum au fost de multe ori. Şi pentru ei nu a contat dacă era vorba de femei gravide în jur sau de copii. Noi vrem să fie pace. Nu vrem să ocupăm nimic din teritoriile iraniene, nu avem nevoie de teritorii. Nu vrem absolut nimic, decât să ne lase în pace, să trăim, să ne putem creşte copiii şi nepoţii.

Am o nepoată luptătoare, care a terminat serviciul militar, şi am şi doi nepoţi care sunt şi acum în serviciul militar. Deci normal că vreau să se termine. Vrem să ne lase în pace.

Spre norocul nostru, azi avem o armată bună, puternică, o tehnologie grozavă. 200 de avioane au zburat azi şi au bombardat Iranul. Şi să ştiţi că nu e uşor, trebuie să zboare 1500 km. Nu au combustibil pentru această distanţă, deci trebuie să ai alte avioane care să le aprovizioneze pentru a se putea întoarce acasă", a declarat dr. Herman Berkovits.