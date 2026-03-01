€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Data actualizării: 00:35 01 Mar 2026 | Data publicării: 00:13 01 Mar 2026

Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

foc de artificii Foto: Unsplash

Anunțul decesului ayatollahului Ali Khamanei a strânit un val de bucurie în Teheran, în rândul populației care i se opunea acestuia.

Mai multe videoclipuri distribuite pe rețeaua de socializare X, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au surprins chiuituri și frenezie pe străzile din Teheran, după ce președintele american Donald Trump a confirmat lichidarea ayatollahului Ali Khamenei.

Alte videoclipuri citate inclusiv de Sky News au surprins focuri de artificii în orașele iraniene.

„Khameini, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort“, a scris Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social, sâmbătă.

Și locuitorii din orașul iranian Karaj au sărbătorit după confirmarea morții lui Khamenei. Puține unități IRGC sau Basij sunt vizibile pe străzile din întreaga țară, fiind raportate doar ciocniri izolate.

CITEȘTE ȘI                 -                 EXCLUSIV Tren aerian pentru revenirea israelienilor din străinătate acasă. Iranul, părăsit de Hamas şi Hezbollah?

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
ali khamenei
razboi
focuri de artificii
teheran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 32 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 44 minute
Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Donald Trump a confirmat decesul lui Ali Khameini, într-o postare pe Truth Social
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Donald Trump crede că informaţia conform căreia Ali Khamenei e mort este corectă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Publicat acum 32 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 44 minute
Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close