Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral

Mai multe videoclipuri distribuite pe rețeaua de socializare X, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au surprins chiuituri și frenezie pe străzile din Teheran, după ce președintele american Donald Trump a confirmat lichidarea ayatollahului Ali Khamenei.

Alte videoclipuri citate inclusiv de Sky News au surprins focuri de artificii în orașele iraniene.

„Khameini, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort“, a scris Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social, sâmbătă.

Și locuitorii din orașul iranian Karaj au sărbătorit după confirmarea morții lui Khamenei. Puține unități IRGC sau Basij sunt vizibile pe străzile din întreaga țară, fiind raportate doar ciocniri izolate.

Monitoring channels report that Iranians are celebrating upon hearing about Khamenei's death. pic.twitter.com/dPYWRRi83P — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

News of their supreme leader's death being greeted with fireworks by the people of Tehran according to video emerging from there tonight. https://t.co/OLrGjLtHvy — Dominic Waghorn (@DominicWaghorn) February 28, 2026

Iranians celebrating Khamenei’s death: pic.twitter.com/LWKPGK4pEw — ثنا ابراهیمی | Sana Ebrahimi (@__Injaneb96) February 28, 2026

I am an Iranian and this is the best day of my life.????????

The dictator, the killer, Ali Khamenei is dead. pic.twitter.com/FY3KarYRIb — ثنا ابراهیمی | Sana Ebrahimi (@__Injaneb96) February 28, 2026