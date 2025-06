Dâră misterioasă pe cerul Iranului. Despre ce ar fi vorba, de fapt / video viral

Miercuri seară, pe cerul de deasupra Teheranului a putut fi observată o dâră misterioasă de lumină, cel mai probabil provocată de lansarea unei rachete balistice.

Pe pagina de X Iran Military Commentry s-a specificat faptul că Iranul folosește pentru prima dată racheta Khorramshahr-4 împotriva Israelului, rachetă ce poate transporta un focos de 1.800 kg și poate atinge ținte de până la 2.000 km distanță.

De asemenea, alte pagini de pe X vorbesc de lansarea de rachete balistice dinspre Iran către Israel.

Another Footage of ballistic missiles being launched from Iran, visible in the skies above Tehran. pic.twitter.com/hiQ1uuOAcv