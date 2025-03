Justin Trudeau a izbucnit în lacrimi în fața presei / video viral

Trump, care a impus taxele marți, a menționat mai devreme o scutire doar pentru Mexic, dar amendamentul pe care l-a semnat mai târziu în acea zi a acoperit și Canada. Cele trei țări sunt parteneri într-un pact comercial nord-american, notează Reuters.

Ca răspuns, Canada va amâna un al doilea val planificat de tarife de răzbunare la produsele americane de 125 de miliarde de dolari canadieni (87,4 miliarde de dolari) până la 2 aprilie, a declarat ministrul de Finanțe Dominic LeBlanc într-o postare pe X.

Pentru Canada, ordinul modificat de la Casa Albă exclude și taxele pe potasiu, un îngrășământ esențial pentru fermierii americani, dar nu acoperă în totalitate produsele energetice, asupra cărora Trump a impus o taxă separată de 10%.

Un oficial de la Casa Albă a spus că asta se datorează faptului că nu toate produsele energetice importate din Canada sunt acoperite de Acordul comercial SUA-Mexic-Canada pe care l-a negociat Trump în primul său mandat de președinte.

Trump a impus taxele după ce a declarat o urgență națională pe 20 ianuarie, prima sa zi în funcție, din cauza deceselor din cauza supradozelor de fentanil, spunând că opioidul mortal și substanțele chimice precursoare ale acestuia își fac drum din China către Statele Unite, prin Canada și Mexic.

De asemenea, Trump a impus taxe vamale de 20% asupra tuturor importurilor din China.

Premierul Justin Trudeau, care demisionează duminică din funcția de lider al Canadei, a declarat că nu se așteaptă ca războiul comercial să se atenueze curând.

„Pot confirma că vom continua să fim într-un război comercial care a fost lansat de Statele Unite în viitorul apropiat”, a spus el reporterilor la Ottawa.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-a numit pe Trudeau „un craniu amorțit”.

Oficialii mexicani nu au oferit niciun răspuns imediat la amânarea tarifelor, deși președintele Claudia Sheinbaum a susținut joi un apel telefonic cu Trump, în timpul căruia acesta a acceptat o amânare.

„Am avut un apel excelent și respectuos în care am convenit că munca și colaborarea noastră au dat rezultate fără precedent, în cadrul respectului pentru suveranitățile noastre”, a spus Sheinbaum într-o postare pe X.

Oficialii mexicani și canadieni au fost frustrați de negocierile tarifare cu administrația Trump, cu o lipsă de claritate cu privire la dorințele SUA, au declarat pentru Reuters surse din ambele țări.

În timpul conferinței de presă susținută de premierul canadian Justin Trudeau, acesta a început să plângă în fața reporterilor.

„M-am asigurat că în fiecare zi în acest birou, pun canadienii pe primul loc, că am spatele oamenilor. Și de aceea sunt aici să vă spun tot ce v-am oferit. Chiar și în ultimele zile ale acestui guvern, nu vom dezamăgi canadienii nici acum și nici în viitor”, a spus Trudeau.

„Am avut 10 ani în care Donald Trump a câștigat alegerile, am gestionat o pandemie unică în ultimul secol, crize inflaționiste, războiul din Ucraina, revenirea războiului în Europa, în timp ce Orientul Mijlociu trece prin situații extrem de dificile”, a declarat Trudeau.

Vizibil emoționat și cu lacrimi în ochi, premierul canadian care mai are doar trei zile în funcție a adăugat că „au fost vremuri complicate. Aceasta este meseria pe care mi-am asumat-o. Și voi continua să o fac până în ultima clipă în care voi mai fi în această funcție”.

