Video viral: Apariție inedită! Ce a degustat Regele Charles în Samoa

Citește și - ”Ne-ați distrus pământul. Dați-ne un tratat. Vrem un tratat” i-a urlat o senatoare Regelui Charles în Australia. Reacția Parlamentului

Regele Charles a participat joi la o degustare de kava, o băutură preparată după o metodă ancestrală, scrie The Guardian.Monarhul în vârstă de 75 de ani şi regina Camilla au ajuns miercuri în Samoa, în urma unei vizite de şase zile în Australia, redusă din cauza diagnosticului de cancer pe care l-a primit Charles al III-lea acum opt luni.

A doua zi după sosire, regele Charles luat parte la o ceremonie rituală în Apia, capitala statului Samoa, unde a băut dintr-o jumătate de nucă de cocos umplută cu kava. Aceasta este o băutură cu efecte anxiolitice numită local 'ava'.

Rădăcina de kava este transformată în pudră, fiind amestecată cu apă înainte de a fi filtrată și consumată. Băutura este parte integrantă a culturii din Pacificul de Sud. ”Dumnezeu să binecuvânteze această ava”, a zis monarhul, îmbrăcat într-un costum de culoare crem, înainte de a bea.

Video

King Charles III took part in a traditional kava-drinking ceremony before a line of bare-chested Samoans on Thursday, as he readied to be made a "high chief" of the Pacific island paradisehttps://t.co/24TcBpeeOa pic.twitter.com/fJGAciDk14