Silviu Prigoană, despre bani și confortul câștigat prin muncă: „Nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir”

În cadrul ultimului interviu, Silviu Prigoană a discutat cu Bursucu despre valorile și prioritățile sale, inclusiv despre importanța banilor și filozofia sa privind confortul personal.

„Cât de importanți sunt banii în ziua de azi, domnule Prigoană?” l-a întrebat Bursucu.

„Păi, după sănătate, banii sunt cei mai importanți,” a răspuns Prigoană, recunoscând rolul crucial al acestora în viața de zi cu zi, dar subliniind că pentru el, banii nu sunt o obsesie. „Nu înseamnă nimic. Asigură confort, dar depinde și ce îți dorești de la viață. Eu nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir, nu mă interesează chestia asta”, a adăugat el.

Bursucu l-a întrebat apoi despre ce înseamnă, mai exact, „confortul” pentru Prigoană. „Vreau să am o viață confortabilă - pe care o am deja. Mi-am creat un confort pentru care am muncit 30 de ani. Am tras la greu ca să am confort în momentul de față”, a explicat Prigoană, punctând că întreaga sa carieră a fost construită cu scopul de a se asigura că își va putea trăi anii de pensie fără griji financiare.

„Am avut inteligența să contribui foarte mult la bugetul de pensii ca să am și o pensie confortabilă, să nu ajung la mâna copiilor”, a mai spus el, dezvăluind că venitul său lunar din pensie ajunge la o sumă impresionantă.

„Unsprezece mii de euro?” a încercat să ghicească Bursucu.

„Nu! Doisprezece mii de euro”, a răspuns Prigoană. „Dar am contribuit, dădeam 60 de mii de euro pe lună către statul român. Și am dat mulți ani. Acum nu știu dacă o să prind atât de mulți ani încât să iau 60 de mii de lei pe lună”, a completat el, lăsând să se înțeleagă că fiecare sumă câștigată și cheltuită a fost parte dintr-un plan de viață bine calculat.

Silviu Prigoană a murit în urma unui infarct – este concluzia medicilor legiști. Procurorul va închide dosarul după ce va analiza toate probele adunate de polițiști în acest caz. Moartea omului de afaceri nu a fost violentă – au scris legiștii în raportul trimis procurorilor.

„S-a datorat insuficienței cardio-respiratorii acute, consecutiv unui infarct miocardic. Nu au fost identificate alte cauze concurente care să fi contribuit la decesul acestuia, dosarul urmând a fi soluționat de procurorul de caz după analizarea tuturor mijloacelor de probă administrate în cauză”, a declarat Denisa Stanciu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești.

