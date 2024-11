Doi urși panda de la o grădină zoologică s-au dovedit a fi doar doi câini Chow Chow pictați ca panda / video viral

Câinii Chow Chow au fost pictați pentru a semăna cu animalul național iubit al țării și au apărut într-un videoclip filmat de un vizitator la grădina zoologică din sudul provinciei Guangdong, potrivit CNN.

Videoclipul, postat pe versiunea chineză a TikTok, a devenit viral, fiind distribuit de peste 1,4 milioane de ori și apreciat de peste 725.000 de utilizatori.

Într-o fotografie distribuită de un alt utilizator pe rețelele de socializare, caninii pictați ca panda pot fi văzuți într-o incintă lângă o pancartă pe care scrie „câini pictați”.

„Ne numesc Panda Dogs, un câine de companie care arată ca un panda. Suntem blânzi, inteligenți, prietenoși, drăguți și adorabili!”, se precizează pe semnul respectiv.

Managerul grădinii zoologice, supranumit Huang, a spus că cei doi câini sunt una dintre atracțiile de top ale parcului.

„Puteți vedea după numele nostru, suntem „Paradisul animalelor ciudate și al animalelor drăguțe”, a declarat ea pentru postul Sichuan Observation.

„Aceștia sunt câini Chow Chow care sunt pictați (ca panda), deoarece acest lucru face parte din specialitățile noastre.”, a precizat managerul.

Nu este prima dată când câinii au fost pictați pentru a arăta ca panda sau alte animale sălbatice în China.

În mai, o grădină zoologică din estul provinciei Jiangsu a stârnit indignare după ce vizitatorii au descoperit câini pictați alb-negru. În urma criticilor pe scară largă, grădina zoologică a recunoscut șiretlicul.

at first the zoo tried claiming that the dogs were a unique breed of pandas called “panda dogs.”



apparently they were forced to come clean because ppl noticed that one of their “pandas” panting and barking ???????? pic.twitter.com/VIs9F0tQSk