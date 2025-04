Emil Hurezeanu s-a întâlnit cu Marco Rubio. Imaginile zilei de la Bruxelles

CITEȘTE ȘI - Chirieac îi spune lui Ciolacu pe cine ar fi trebuit să trimită ca emisar la Trump

Vineri, Emil Hurezeanu s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, chiar în timp ce premierul Marcel Ciolacu a trimis doi emisari în Statele Unite care să îmbunătățească relațiile dintre administrația de la București și noua echipă de la Casa Albă.

„O discuție bună între ministrul Emil Hurezeanu și secretarul de stat Marco Rubio. Pregătiți să lucrăm împreună pentru a promova Parteneriatul nostru strategic în beneficiul popoarelor noastre“, se arată într-o postare pe X a Ministerului Afacerilor Externe.

Reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele NATO se desfășoară în perioada 3-4 aprilie la Bruxelles. Aceasta este dedicată pregătirii Summit-ului NATO de la Haga și a pus accentul pe creșterea cheltuielilor de apărare, inclusiv din perspectiva partajării echitabile a responsabilităților în cadrul Alianței. S-au discutat acțiunile Aliate pe fondul consecințelor agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, atât consolidarea descurajării și apărării aliate în toate domeniile, cât și continuarea sprijinului acordat Ucrainei, potrivit MAE.

VEZI ȘI - Cum au râs Rubio și Rutte de Emil Hurezeanu. Ministrul de Externe, întârziat, surprins cum fuge prin fața acestora / video viral

Ultima sesiune din data de 3 aprilie s-a finalizat cu o reuniune de lucru a Consiliului NATO-Ucraina, cu participarea ministrului ucrainean al afacerilor externe și a Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Discuțiile au subliniat si importanța continuării sprijinului multidimensional pentru Ucraina, precum și a sporirii contribuției europene în acest sens.

Ministrul român de externe a salutat eforturile SUA și europene, la care participă și România, pentru instituirea unei păci cuprinzătoare și durabile, susținută de garanții de securitate solide și credibile, precum și pentru oferirea în continuare a asistenței pentru Ucraina. Demnitarul român a subliniat provocările pe care situația de securitate din Regiunea Mării Negre le generează. De asemenea, a punctat miza cooperării strânse cu partenerii din Indo-Pacific în baza priorităților agreate, punctând și aportul României, inclusiv din perspectiva de Ambasadă Punct de Contact NATO în Japonia, împreună cu Norvegia.

Demnitarul român a avut și o întrevedere cu ministrul afacerilor externe sud-coreean, Cho Tae-yul, în cadrul căreia au fost trecute în revistă principalele obiective pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic bilateral și a cooperării în contextul relației NATO cu partenerii din Indo-Pacific.

Totodată, ministrul Emil Hurezeanu a avut o întrevedere cu omologul spaniol, José Manuel Albares Bueno, în cadrul căreia au fost abordate prioritățile cooperării bilaterale. A fost discutată finalizarea în cel mai scurt timp a modalității de acordare a dublei cetățenii pentru cetăţenii români din Spania. Oficialul român a arătat aprecierea deosebită pentru contribuția substanțială a Spaniei pentru consolidarea securității și stabilității pe Flancul Estic al NATO, inclusiv în România.

A good exchange between ???????? Minister Hurezeanu and ???????? @SecRubio. Ready to work together to advance our Strategic Partnership for the benefit of our peoples. pic.twitter.com/Wcq5HWTXYV