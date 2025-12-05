Europa va supraveghea traficanții de droguri din spațiu folosind cei mai noi sateliți și drone

Într-o mișcare fără precedent, Europa se pregătește să monitorizeze traficanții de droguri direct din spațiu, folosind sateliți performanți și drone capabile să identifice rutele de contrabandă care au devenit tot mai sofisticate. Măsura face parte din noua Strategie UE privind Drogurile, prezentată în contextul în care capitalele europene sunt inundate de cocaină și substanțe sintetice, iar violența asociată acestor rețele atinge niveluri alarmante.

„Când vine vorba de droguri ilegale, Europa se apropie de un punct critic”, a avertizat comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, odată cu lansarea noului pachet legislativ.

Europa intensifică supravegherea traficanților de droguri cu sateliți și drone

Strategia prezentată trasează direcțiile pentru următorii ani: extinderea schimbului internațional de informații, împiedicarea pătrunderii drogurilor în spațiul european, eliminarea laboratoarelor clandestine și limitarea accesului rețelelor criminale la tineri vulnerabili. Bruxelles-ul urmărește și reducerea valului de agresiuni alimentate de comerțul ilegal cu substanțe, violență care a împins deja unele capitale în pragul unei crize de securitate.

Pe măsură ce grupările criminale dezvoltă noi metode de a introduse droguri în UE, blocul comunitar pregătește un mecanism mult mai strict de supraveghere a rutelor terestre, maritime și aeriene. Colaborarea cu serviciile vamale, agențiile europene și operatorii privați devine esențială pentru a închide „portițele” exploatate de rețelele de trafic.

În acest efort se înscriu și instrumente tehnologice cu rol-cheie: inteligență artificială pentru identificarea coletelor suspecte, monitorizare aeriană a curselor comerciale și o viitoare Strategie UE pentru Porturi, dedicată modernizării sistemelor de securitate la nivel continental.

Frontex primește acces la supravegherea din spațiu

Agenția europeană de securitate a frontierelor va dispune, potrivit comisarului Brunner, de „resurse de ultimă generație”, printre care sateliți de înaltă rezoluție și drone capabile să identifice rutele de contrabandă la mare distanță.

„Traficanții de droguri folosesc cele mai noi tehnologii, ceea ce înseamnă că avem nevoie de inovație pentru a-i depăși”, a declarat Brunner. Pentru a susține acest plan, Comisia va crea un Campus de Securitate și Inovare, menit să testeze și să valideze tehnologii avansate începând din 2026.

Tot el a transmis un mesaj tranșant: „Transmitem baronilor drogurilor și organizațiilor lor un mesaj clar: Europa ripostează”.

Producția internă de droguri explodează în UE

Pe lângă presiunea exercitată de drogurile importate, Europa trebuie să gestioneze o intensificare fără precedent a fabricării interne de substanțe sintetice. Autoritățile europene închid anual până la 500 de laboratoare clandestine, însă fenomenul continuă să crească.

Pentru a facilita investigațiile, Agenția UE pentru Droguri va dezvolta o bază de date unificată cu incidente legate de producția de droguri și o platformă la nivel european pentru identificarea precursorilor chimici și a noilor substanțe sintetice.

Totodată, legislația europeană împotriva criminalității organizate va fi reevaluată până în 2026, inclusiv decizia-cadru care reglementează traficul de stupefiante.

Un alt instrument crucial este noul sistem european de alertă, menit să notifice rapid statele membre în fața unor riscuri majore, cum ar fi apariția unor droguri sintetice extrem de puternice. Sistemul de avertizare timpurie va continua să identifice substanțele nou apărute și să informeze autoritățile naționale.

Traficanții de droguri domină rutele europene: Europa răspunde din spațiu

Creșterea disponibilității cocainei, stimulentelor sintetice și opioidelor foarte puternice a transformat radical piața europeană a drogurilor. Belgia și Țările de Jos sunt epicentrele violenței asociate acestor rețele, unde atacurile armate și corupția sistemică au devenit teme frecvente în rapoartele de securitate.

Situația confiscărilor ilustrează amploarea fenomenului: doar în 2023 au fost interceptate 419 tone de cocaină, de șase ori mai mult decât cantitatea raportată acum un deceniu.

Brunner avertizează, însă, că „nu este vorba doar despre droguri - traficul ilicit vine la pachet cu vărsare de sânge, violență, corupție și daune sociale”.

Rețelele criminale au început să recruteze agresiv tineri și persoane vulnerabile, folosind în special platformele de social media. Ca răspuns, UE pregătește o platformă continentală dedicată prevenirii implicării tinerilor în traficul de droguri și coordonării experților din toate statele membre.

„Cred că acest lucru este esențial — să ne implicăm cât mai devreme în viața tinerilor, pentru a preveni expunerea lor la consumul de droguri”, subliniază Brunner.

Europa își consolidează strategia până în 2030

Noua strategie, însoțită de un plan de acțiune complex, va defini modul în care statele membre vor combate această criză între 2026 și 2030.

Comisarul avertizează că, în lipsa unor măsuri radicale, pierderile umane vor continua să crească: „Prea mulți au fost deja pierduți din cauza morții, dependenței și violenței generate de traficanți. Acum este momentul să schimbăm direcția”, conform POLITICO.

