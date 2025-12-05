Facturi duble la energie. Pățania unei femei: A fost șocată când a aflat motivul pentru care plătea lunar o sumă uriașă

O femeie Statele Unite s-a trezit, peste noapte, cu facturi uriașe la energie, fără să înțeleagă de ce. Stephanie Tate locuiește de trei ani în noua ei casă din Illinois, însă iarna trecută costurile la electricitate și gaz au explodat la 400 de dolari pe lună.

Trei tehnicieni au verificat sistemul HVAC și centrala — totul funcționa normal. Izolația casei era în regulă, iar ferestrele noi, eficiente energetic, n-au schimbat situația. „Nici asta n-a făcut vreo diferență”, a spus Tate.

Vara, facturile au crescut și mai mult din cauza aerului condiționat. Stephanie a încercat să reducă consumul cât a putut.

„Iarna țin căldura mult sub 68 — și aici e frig, așa că mă îmbrac mai gros. Vara, AC-ul e la 75. Accept puțină căldură în casă”, a spus ea pentru CNN.

De ce facturile erau atât de mari

Totuși, atunci când a analizat mai atent facturile, a descoperit ceva revoltător: taxele de livrare — costurile pentru întreținerea infrastructurii electrice — erau aproape la fel de mari ca energia consumată.

„E ridicol. Costurile cresc atât de repede și atât de mult — e șocant”, spune Tate.

Cazul ei nu e o excepție. În SUA, tarifele la electricitate pentru locuințe au crescut cu 7,4% în ultimul an, iar în Illinois cu peste 20%.

Compania de utilități care furnizează energia în zona ei a susținut că prețurile sunt mai mari pentru că achiziționează electricitatea de la furnizori terți, iar costurile sar în perioadele de consum ridicat. În plus, compania a afirmat că investește masiv în modernizarea rețelei electrice, iar aceste costuri ajung direct pe facturile oamenilor.

Ce soluție a găsit femeia

Sătulă de facturi uriașe, Stephanie Tate a decis să-și monteze panouri solare și un sistem de baterii, chiar dacă prețul a fost „șocant”. Crede însă că reducerile și creditele fiscale îi vor acoperi jumătate din costuri, iar restul îl va achita într-un an.

„Sunt extraordinar de entuziasmată. În fiecare zi cu soare mă gândesc: ‘Mi-aș dori să fie deja montate ca să pot beneficia”, spune ea.

„Sunt incredibil de frustrată de facturile mari. Nu mi se pare logic să fie atât de mari, atât de repede” , a mai spus aceasta.

Femeia speră ca, odată cu energia generată acasă, facturile să fie mult mai mici și să aibă curent chiar și când rețeaua cade în timpul furtunilor. Totuși, nu va scăpa complet de plata taxelor către compania de electricitate, pentru că rămâne conectată la rețea.