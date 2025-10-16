€ 5.0885
Data actualizării: 10:23 16 Oct 2025 | Data publicării: 10:21 16 Oct 2025

Veste bună pentru cei cu panouri fotovoltaice: energia produsă poate reduce facturile la electricitate și gaz
Autor: Alexandra Curtache

panouri-fotovoltaice_19103400 Foto: Pixabay
 

Camera Deputaților a adoptat astăzi, cu majoritate covârșitoare, proiectul de lege care aduce schimbări importante pentru prosumatorii din România, facilitând compensarea lunară a surplusului de energie și extinzând posibilitățile de utilizare a acestuia.

Proiectul de lege adoptat astăzi prevede că prosumatorii, persoanele care produc energie prin panouri fotovoltaice sau alte surse, vor putea să beneficieze de compensarea cantitativă a surplusului de energie lunar, și nu după 24 de luni, așa cum era până acum.

„În România, există peste 250.000 de prosumatori, care produc aproximativ 3.000 MW de energie. Interesul pentru instalarea de panouri fotovoltaice este în creștere, însă sistemul actual de compensare și gestionare a surplusului trebuia îmbunătățit”, a explicat senatorul UDMR Antal Lóránt, inițiatorul proiectului și președintele Comisiei pentru energie în comunicatul de presă.

Surplusul de energie poate fi redirecționat sau folosit pentru factura la gaze

Noile prevederi permit prosumatorilor să redirecționeze valoarea surplusului de energie către alte puncte de consum proprii, indiferent de locul de producție. Aceasta poate duce la reducerea facturilor de energie la alte adrese ale consumatorului.

Mai mult, legea introduce posibilitatea ca surplusul de energie să fie folosit pentru decontarea facturii la gaze naturale, cu condiția ca atât energia electrică, cât și gazele să fie furnizate de aceeași companie.

Un proces legislativ îndelungat

Inițiativa legislativă a fost depusă de senatorul din Odorheiu Secuiesc încă din toamna anului 2023, dar adoptarea ei a fost întârziată din cauza amendamentelor din Camera Deputaților și a cererii de reexaminare a președintelui. Proiectul a revenit după un an și jumătate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

„Elaborarea și adoptarea acestui proiect a fost un proces îndelungat. Am făcut amendamente, am luat în considerare punctele de vedere ale tuturor părților implicate și am ascultat opiniile experților. Obiectivul nostru a fost clar: să eficientizăm sistemul și să facem viața mai ușoară pentru prosumatori. De aceea inițiativa este azi adoptată”, a mai spus Antal Lóránt.

Urmează promulgarea de către președinte

Camera Deputaților a votat proiectul în calitate de cameră decizională, ceea ce înseamnă că legea va intra în vigoare după promulgarea de către președintele României. Odată aplicată, aceasta aduce un cadru mult mai favorabil pentru cei care produc energie și contribuie la reducerea facturilor prin utilizarea inteligentă a surplusului.

