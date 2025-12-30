Profesori și studenți la Medicină, trimiși în judecată de DNA: Acuzații de mită pentru transmiterea subiectelor la examenul de rezidențiat

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a Olimpiei Buzia Dumitriu, profesor universitar doctor în cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați, la Facultatea de Medicină și Farmacie, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații nedestinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Aceasta era președinte al comisiei de examinare pentru obținerea titlului de farmacist specialist și coordonator al grupei de rezidențiat în specializarea Farmacie Generală.

Totodată, procurorii anticorupție i-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe: Silvia Robu, profesor universitar doctor în cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați - Facultatea de Medicină și Farmacie și membru al comisiei de examinare pentru obținerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală și Fănică Bălănescu, asistent universitar la aceeași universitate și secretar al comisiei de examinare respective, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită; pe Florina Bonifate, asistent universitar în cadrul aceleiași universități și președinte al Colegiului Farmaciștilor Galați, studentă candidată la examenul de rezidențiat, pentru săvârșirea a două infracțiuni de dare de mită.

De asemenea, procurorii DNA i-a trimis în judecată pe D.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, alături de alți 20 de inculpați, studenți candidați la examenul de rezidențiat, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, respectiv dare de mită în formă continuată.

„Anterior, în cauză s-a dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției față de 7 inculpați, studenți candidați la examenul de rezidențiat, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită (6 în forma autoratului, 3 în forma complicității, una în forma instigării), dare de mită în formă continuată și complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (2 infracțiuni)”, se arată în comunicatul DNA.

Acuzații la adresa inculpaților

În rechizitoriul procurorilor, respectiv în acordurile de recunoaștere a vinovăției, se arată că, în cauză, există probe care conturează, în esență, următoarea situație:

„În contextul examenului de rezidențiat ce urma să se desfășoare în luna noiembrie 2024, inculpata Dumitriu Buzia Olimpia, în calitățile menționate, ar fi acceptat la data de 10 octombrie 2024, promisiunea oferirii sumei de 9.200 de euro de la o rezidentă farmacistă și candidată la examen, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, facilitând candidaților înscriși la examen promovarea în mod fraudulos, respectiv obținerea titlului de specialist farmacist, prin remiterea subiectelor de examen.

În acest sens, la data de 15 octombrie 2024, inculpata Olimpia Buzia Dumitriu, ar fi furnizat în avans, aceleiași rezidente candidate la examen, subiectele, pentru a le distribui celorlalți rezidenți care ar fi oferit bani în scopul fraudării examenului, în condițiile în care aceste informații nu erau destinate publicității la acea dată.

În realizarea aceluiași demers infracțional, la data de 31 octombrie 2024, inculpata Silvia Robu, în calitatea menționată anterior, ar fi primit în mod direct de la o persoană un set de bijuterii din aur în valoare de 6.209,90 lei, cunoscând că acestea provin de la candidații înscriși la examenul de rezidențiat, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu, pentru ca aceasta să le faciliteze rezidenților candidați promovarea frauduloasă a examenului respectiv și obținerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală”, susțin procurorii.

Mai mult, în același context, pe 7 noiembrie 2024, inculpatul Fănică Bălănescu ar fi primit de la unul dintre ceilalți inculpați, din partea candidaților înscriși la examenul respectiv, suma de 1.000 de lei și alte bunuri.

Astfel, o zi mai târziu, pe 8 noiembrie 2024, a avut loc examenul de rezidențiat pentru specializarea Farmacie Generală în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la care au participat 29 de rezidenți farmaciști între care și rezidenta farmacistă menționată anterior, toți fiind declarați admiși, cu medii peste 8.

Cum s-ar fi desfășurat examenul de rezidențiat

Pe parcursul desfășurării examenului, candidații rezidenți ar fi fost lăsați de membrii comisiei de examen să utilizeze surse de informare, precum telefoane mobile, smartwatch-uri și notițe în format scris pentru rezolvarea subiectelor de examen.

În aceste condiții, la data de 16 ianuarie 2025, inculpatul D.M., soțul inculpatei Dumitriu Buzia Olimpia, ar fi primit de la o persoană apropiată rezidentei menționate anterior, suma totală de 9.200 de euro cu titlu de mită, pentru inculpată, în scopul descris anterior.

În vederea confiscării speciale, procurorii anticorupție au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 9.200 de euro, ce a fost ridicată de la domiciliul inculpatei Dumitriu Buzia Olimpia cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în cauză, precum și asupra setului de bijuterii, ridicat de la domiciliul inculpatei Robu Silvia.

Inculpații au recunoscut faptele

Cei șapte inculpați, care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, și-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt, mai precizează procurorii.

Inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice pentru care au fost puse în mișcare acțiunile penale și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv pedepse cuprinse între 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei și un an, 2 luni și 20 zile închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unor termene de supraveghere de 2 ani și 9 luni, respectiv de 2 ani.

„Pe parcursul termenelor de supraveghere, cei șapte inculpați vor presta câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile. Dosarul de urmărire penală, precum și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre judecare la Tribunalul Galați, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză”, au mai precizat oficialii DNA.

Citește și: DNA: Doi directori ai ELCEN București, trimiși în judecată pentru luare de mită