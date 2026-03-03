€ 5.0981
DCNews Stiri Profesor meditator din București, anchetat după ce ar fi agresat o adolescentă chiar în timpul unei ore de pregătire
Data actualizării: 18:51 03 Mar 2026 | Data publicării: 18:50 03 Mar 2026

Profesor meditator din București, anchetat după ce ar fi agresat o adolescentă chiar în timpul unei ore de pregătire
Autor: Andrei Itu

politie girofar noapte Foto cu rol ilustrativ: Freepik

La data de 3 martie 2026, polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au făcut o percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal despre o presupusă agresiune sexuală asupra unui minor.

Este vorba despre o adolescentă, în vârstă de 14 ani, care ar fi fost agresată sexual de un profesor meditator, în timpul unei şedinţe de pregătire la o materie. Fapta s-ar fi întâmplat într-o locuinţă din Sectorul 3 al Capitalei. În imobil erau prezenţi alţi doi minori. Astfel, poliţiştii fac percheziţii la adresa profesorului, iar bărbatul a fost dus la audieri. Urmează să se ia măsurile care se impun în acest caz.

Dosar penal de agresiune sexuală asupra unui minor

Conform Poliţiei Capitalei, marţi, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, în contextul unui dosar penal de agresiune sexuală asupra unui minor.

Conform anchetatorilor, pe data de 25 februarie, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de către o femeie că nepoata sa, o adolescentă în vârstă de 14 ani, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale. Principalul suspect de comiterea faptei a fost meditatorul ei.

Acuzațiile aduse la adresa profesorului meditator. Ce ar fi făcut

Ca urmare a cercetărilor şi investigaţiilor făcute, s-a stabilit că la data respectivă, în timp ce erau la o adresă din Sectorul 3, din București, unde se făcea o şedinţă de pregătire la o materie de studiu, împreună cu minora şi alţi doi minori, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a profitat de calitatea pe care o avea. De asemenea, el ar fi profitat de imposibilitatea victimei de a se apăra şi de vârsta fetei și ar fi agresat-o sexual. El ar fi sărutat-o şi atins-o în zona intimă.

Mandat de percheziție în locuința profesorului meditator din Sectorul 3

Pentru administrarea probelor, marţi, 3 martie 2026, a fost pus în executare mandatul de percheziţie domiciliară. Bărbatul bănuit de comitere faptei va fi dus la audieri, urmând ca apoi să fie luate măsurile legale ce se impun.

Sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, cercetările sunt continuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale, pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

Vezi și - Profesor din Argeș, reţinut pentru agresiune sexuală. E acuzat că ar fi sărutat o elevă de 13 ani

