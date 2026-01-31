Profesor din Argeș, reţinut pentru agresiune sexuală. E acuzat că ar fi sărutat o elevă de 13 ani

Profesorul este acuzat că ar fi sărutat o elevă de 13 ani, transmite Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Sesizare făcută de mama presupusei victime

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Stâlpeni au început cercetările în acest caz, în urmaunei sesizări făcute, în urmă cu o zi, de către o femeie din comuna Dârmăneşti. Ea acuza că fiica sa, elevă la o unitate de învăţământ din aceeaşi localitate, ar fi fost victima unor acte de natură sexuală.

"Din verificările efectuate a rezultat că, la data de 29 ianuarie 2026, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla pe holul şcolii gimnaziale din comuna Dârmăneşti, un cadru didactic de 64 de ani ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji şi buze. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor", conform unui comunicat al IPJ Argeş.

Vezi și - Mai mulți minori de la școala de corecție din Buziaș ar fi fost obligați să întrețină relații intime între ei, sub amenințările gardienilor

Reţinut pentru 24 de ore

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Anterior, prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a anunţat că va convoca reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) şi pe cei ai structurilor de ordine publică, după mai multe incidente ce au avut loc în ultima perioadă în școli.

Ce se va decide la ședința de luni

În cadrul şedinţei, care se va desfășura luni, vor fi hotărâte "măsuri clare care să garanteze siguranţa în şcoli şi în imediata lor vecinătate".

"Această decizie vine în urma unor evenimente grave petrecute în ultimele zile în unităţi de învăţământ din judeţul Argeş. La o şcoală din Dârmăneşti, situaţia este de o gravitate extremă: o elevă de doar 13 ani a reclamat că un profesor, în vârstă de 64 de ani, ar fi avut un comportament neadecvat la adresa sa. La acest moment profesorul se află la audieri", a declarat Ioana Făcăleaţă, conform Agerpres.

Vezi și - Un profesor din Dâmbovița, reţinut după ce a sărutat o elevă de 13 ani în timpul orei