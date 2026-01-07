€ 5.0905
Stiri

Mai mulți minori de la școala de corecție din Buziaș ar fi fost obligați să întrețină relații intime între ei, sub amenințările gardienilor
Data actualizării: 21:34 07 Ian 2026 | Data publicării: 19:55 07 Ian 2026

Mai mulți minori de la școala de corecție din Buziaș ar fi fost obligați să întrețină relații intime între ei, sub amenințările gardienilor
Autor: Andrei Itu

abuz minori Pixabay / abuz minori
 

Doi gardieni de penitenciare de la Centrul Educativ Buziaș sunt acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți adolescenți în vârstă de 15, 16 și 17 ani.

O anchetă a fost deschisă de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj,  doi polițiști de penitenciare de la Centrului Educativ Buziaș fiind acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți adolescenți în vârstă de 15, 16 și 17 ani. Directoarea Centrului Educativ Buziaș și-a dat demisia în urma scandalului iscat.

Abuzurile s-ar fi întâmplat pe parcursul mai multor luni, chiar interiorul centrului educativ din Buziaş, la 30 de kilometri de Timișoara. 

Minori amenințați cu bătaia dacă refuzau, cei care acceptau erau ”recompensați” cu chiștoace

Mai multe surse afirmă că abuzurile s-ar fi petrecut în locuri fără supraveghere video, unde tinerii ar fi fost obligaţi să întreţină acte intime între ei, în timp ce agenţii îi priveau. Cei care răspundeau afimativ primeau chiştoace de ţigări, iar cei care refuzau ar fi fost amenințați, dezbrăcaţi şi apoi bătuţi.

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) subliniază că Centrul Educativ Buziaș simbolizează ”eșecului ANP și preludiul celui mai întunecat scandal care anunță prăbușirea morală a Poliției Penitenciare”.

Abuzuri grave asupra minorilor, reclamate cu întârziere

Se pare că situația a fost ascunsă mai multe zile și a ieșit la iveală la finalul anului 2025, după un control al Corpului de Control. 

”Ce s-a întâmplat acolo depășește orice limită umană, morală și profesională. Este un episod pe care niciun polițist de penitenciare nu l-ar fi considerat posibil, iar faptul că a fost ascuns intenționat timp de 12 zile arată cât de adâncă este degradarea conducerii C.E. Buziaș.

Nu pot detalia public ceea ce s-a întâmplat, pentru că impactul ar fi suficient pentru a zgudui întregul sistem penitenciar. Cei care au contacte la C.E. Buziaș știu exact despre ce este vorba și pot confirma gravitatea situației. La nivelul unității, incidentul este deja cunoscut și discutat, fără echivoc”, se arată într-un comunicat postat pe pagina FSANP.

Nou scandal la școala de corecție din Buziaș, după ce s-a întâmplat în 2023

Este al doilea incident foarte grav, după ce în vara anului 2023 un alt scandal a avut loc centrul de la Buziaş. La vremea respectivă au apărut imagini cu minori bătuţi cu bestialitate de poliţişti, sub privirile altor tineri. Ministrul Justiției de la vremea respectivă a dat afară conducerea centrului.

Vezi și - Acuzații zguduitoare de maltratare a unor copii la un centru al unui ONG, timp de opt ani

