Acuzații zguduitoare de maltratare a unor copii la un centru al SOS Satele Copiilor. S-a deschis o anchetă

Totul se întâmplă în Austria, unde Parchetul a anunţat luni deschiderea unei anchete in rem pentru presupuse cazuri de maltratare într-un centru din Austria al organizaţiei internaţionale SOS Satele Copiilor, transmite France Presse.

Suspiciuni de maltratare, privare de libertate şi violenţe fizice

Suspiciunile de maltratare, privare de libertate şi violenţe fizice asupra minorilor se referă la fapte care s-ar fi produs între 2012 şi 2020 la Imst, în vestul ţării, a declarat procurorul Hansjorg Mayr.



Anterior, presa austriacă evocase un raport intern comandat de SOS Satele Copiilor cu privire eventuale nereguli grave.

Ce a dispus Parchetul din Innsbruck

Parchetul din Innsbruck (landul Tirol) a dispus ca poliţia să stabilească dacă există elemente care să justifice urmărirea penală în opt cazuri menţionate în acest raport, a menţionat procurorul de caz.

Pe 17 septembrie acest an, SOS Satele Copiilor a anunţat lansarea unei evaluări externe a procedurilor sale, în urma unor acuzaţii de maltratare a copiilor îngrijiţi la centrul său din Moosburg, în sud-vestul Austriei, din 2008 până în 2020.

Caz de pedofilie în 2022

În anul 2022, ONG-ul a anunţat existenţa unui caz de pedofilie în care era implicat un important donator în una dintre filialele sale din Asia, după dezvăluirea, în anul precedent, a mai multor cazuri de violenţe.



Organizaţia SOS Satele Copiilor, care găzduieşte copii abandonaţi sau orfani, are 572 de filiale în întreaga lume, notează Agerpres.