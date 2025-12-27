€ 5.0890
Perry Bamonte, claviaturistul şi chitaristul trupei The Cure, a murit la 65 de ani
Data publicării: 08:38 27 Dec 2025

Perry Bamonte, claviaturistul şi chitaristul trupei The Cure, a murit la 65 de ani
Autor: Giorgi Ichim

medic mort Gorj Lumânare, doliu. Foto: Pixabay
 

Într-un comunicat, trupa a scris că Perry Bamonte, poreclit "Teddy", a murit "după o scurtă suferinţă, acasă", în ziua de Crăciun.

Perry Bamonte, claviaturistul şi chitaristul trupei The Cure, a murit la vârsta de 65 de ani, a anunţat trupa indie rock engleză prin intermediul site-ului său oficial vineri, informează Reuters, AFP şi EFE, citează Agerpres.

"Cu o tristeţe enormă confirmăm moartea marelui nostru prieten şi coleg de trupă, Perry Bamonte, care a decedat după o "scurtă suferinţă, acasă, de Crăciun", se arată în comunicat, adăugând că a fost "o parte vitală a poveştii The Cure".

"Discret, intens, intuitiv, consecvent şi extrem de creativ, 'Teddy' a fost o persoană cu suflet cald şi o parte esenţială a poveştii trupei The Cure. (...) Ne va lipsi enorm", se arată în text.

Comunicatul menţionează că Bamonte a fost membru deplin al trupei The Cure din 1990, cântând la chitară, bas cu şase corzi şi clape şi susţinând peste 400 de concerte, din care cele mai recente figurau "printre cele mai bune din istoria grupului".

Bamonte, născut în Londra, în Anglia, în 1960, s-a alăturat echipei tehnice a trupei în 1984, lucrând alături de fratele său mai mic, Daryl, care lucra ca manager de turneu pentru The Cure.

Bamonte a lucrat iniţial ca asistent al co-fondatorului şi vocalistului principal, Robert Smith, înainte de a deveni membru cu drepturi depline după ce claviaturistul Roger O'Donnell a părăsit trupa în 1990.

Primul album al lui Bamonte cu The Cure a fost "Wish" în 1992. A continuat să lucreze cu ei la următoarele trei albume.

Deşi a părăsit trupa în 2005 pentru a se dedica ilustraţiilor şi pescuitului la muscă, s-a întors înainte de includerea grupului în Rock & Roll Hall of Fame în 2019. În cele din urmă, Bamonte a revenit în 2022 pentru turneul mondial Shows of a Lost World.

De asemenea, a avut diverse roluri în filme precum "Judge Dredd", "About Time" şi "The Crow".

Conduşi de vocea tânguitoare şi sfâşietoare a lui Robert Smith, The Cure au contribuit la modelarea rock-ului gotic cu albume precum "Pornography" (1982). Trupa a cunoscut ulterior succesul cu piese mult mai optimiste, inclusiv "Friday I'm in Love". Ultimele lor albume au fost lansate în 2008 ("4:13 Dream") şi anul trecut cu "Songs of a Lost World".

Pe Instagram, bateristul trupei, Lol Tolhurst, a declarat că este "foarte trist" la moartea lui Bamonte, adăugând: "Adio, Teddy".

Perry Bamonte a fost şi basistul trupei Love Amongst Ruin, care a lansat două albume de studio.

