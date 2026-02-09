Român judecat în Germania pentru agresiune sexuală asupra unei fetițe: A încercat să o convingă să consume cocaină înainte de abuz

Un bărbat român suspectat că a ademenit o fetiţă dintr-un parc acvatic din sud-vestul Germaniei şi a abuzat-o apoi sexual s-a prezentat în faţa unui tribunal din Freiburg, luni, în prima zi a procesului în care va fi judecat, informează DPA.

Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a fost pus sub acuzare pentru abuz sexual, agresiune sexuală şi tentativă de vătămare corporală în formă agravată.

Potrivit investigaţiilor desfăşurate până acum, acuzatul a ademenit o fetiţă în vârstă de şase ani din piscina parcului acvatic Rulantica din Rust, o localitate germană de lângă graniţa cu Franţa, în august 2025, şi a dus-o apoi într-un lan de porumb din apropiere. Acolo, el a consumat cocaină şi a încercat să o convingă pe fetiţă să facă la fel, înainte să o agreseze sexual.

Bărbatul a aruncat-o în tufişurile de pe marginea drumului şi a fugit de la locul faptei

Întrucât fetiţa a continuat să se lupte, bărbatul a aruncat-o în tufişurile de pe marginea drumului şi a fugit de la locul faptei, au afirmat procurorii germani. Fetiţa de şase ani a reuşit să meargă pe jos până într-un sat din apropiere, unde a fost găsită de un conducător auto care a alertat Poliţia - la aproximativ două ore după ce dispăruse din parcul acvatic.

Suspectul a fost arestat în urmă cu aproximativ o săptămână în România şi extrădat apoi în Germania.

La începutul procesului, avocatul românului a spus că acuzatul va face declaraţii despre evenimentele din acea seară dacă un acord în privinţa sentinţei va fi încheiat cu Procuratura germană. Alte cinci date de prezentare în instanţă au fost stabilite pentru acest proces, care se desfăşoară în Freiburg, un oraş din sud-vestul Germaniei, conform Agerpres.

