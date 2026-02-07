Discuţia a pornit de la un clip video care arată un şofer ce nu acordă prioritate la schimbarea benzii pe autostradă. Concret, conducătorul auto intră pe autostradă şi trece direct pe banda a doua, fără să dea atenţie faptului că mai circulă şi alte maşini în zonă.

"Aşa este, când îţi apare autostradă nouă prin cartier, prin sat, nu ştii cum să te comporţi. Dar aici avem din nou problema în sistemul de pregătire al şoferilor. Cel puţin teoretic, cu filmuleţe, ceva. Ai tot felul de variante. Ok, nu există autostradă peste tot, dar poţi transmite informaţia. Noi începem o colaborare cu mai multe şcoli şi vrem să îi "obligăm" pe partenerii noştri să facă educaţie şi în acest sens. Măcar prin filmuleţe să îi facă să înţeleagă pe cei care vor să conducă, chiar dacă nu au autostradă în zona lor.

Oricum nu ai voie cu maşina pe autostradă la şcoală, dar e vorba după şcoală. Sunt colaboratori de-ai noştri care fac, după şcoala de şoferi, un program prin care instructorul merge cu tine pe autostradă, te duc în poligon să faci derapaje, sunt nişte lucruri care te pregătesc pentru viaţa reală. În şcoală nu poţi face decât anumite lucruri, dar după aceea poţi oferi cursantului un program după şcoală, o trecere de la şcoala de şoferi la viaţa practică", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

"Să nu mai circule maşinile de şcoală pe nicio categorie de drumuri"

Titi Aur a adus aminte şi de accidentul de pe un drum european din 2024, în care a fost implicată o maşină de şcoală de şoferi. Acel accident a dus la interzicerea circulaţiei maşinilor de şcoală pe drumurile europene, iar acum Titi Aur spune, ironic, că acestea ar trebui interzise pe toate categoriile de drumuri.

"Sistemul, în loc să găsească soluţii pentru a rezolva probleme, se acoperă. Nici măcar nu tratează efectul, pune un plasture. Accidentul acela de pe drumul european a fost o întâmplare. Maşina de şcoală venea dintr-un loc în altul perfect regulamentar, iar cel care a intrat în ei a vrut să se sinucidă. E demonstrat. Nu are nicio legătură cu circulaţia maşinilor de şcoală de şoferi pe astfel de drumuri.

Se poate întâmpla şi pe un drum naţional. Hai să le interzicem peste tot. Dar şoferii, după ce au permis, circulă peste tot. Este un nonsens în sistemul de pregătire", a declarat Titi Aur.