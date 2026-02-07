De ce câinele tău se învârte înainte să se culce

Câinii, spre deosebire de oameni, nu se aruncă pur și simplu în pat când sunt obosiți. Ei petrec mult timp pregătindu-și locul înainte de a dormi.

Câinii somnoroși se învârt în cercuri și fac un fel de dans înainte de a adormi, un ritual puțin compulsiv în care somnul e posibil să le fugă până sunt gata cu pregătirile.

De ce se învârt câinii înainte să se culce

Specialiștii în comportamentul câinilor cred că nevoia unui câine de a efectua ritualul de culcare și de a se învârti în cerc înainte de a se culca este moștenită. Strămoșii canini, precum lupii sălbatici, făceau același lucru, iar câinii domestici au păstrat această predispoziție genetică.

Chiar dacă blănoșii noștri nu sunt expuși atacurilor animalelor sălbatice, au păstrat această trăsătură evolutivă de protecție, tocmai de aceea se învârt de câteva ori înainte de a se culca.

În plus, un motiv mai simplu pentru care câinii se învârt în cerc este că, în sălbăticie, aceștia nu au luxul de a avea paturi și perne speciale pentru câini. Ei își fac propriile paturi în natură. Pentru a-și face locurile de dormit mai confortabile, câinii aplatizează iarba înaltă și îndepărtează tufișurile spinoase înainte de a se culca. Ei îndepărtează pietrele și ramurile căzute ale copacilor. În climatele mai reci, câinii se învârt în cerc pentru a repoziționa zăpada.

Ajută acest ritual la controlul temperaturii?

Câinii sălbatici nu aveau control asupra condițiilor meteorologice și trebuiau să supraviețuiască schimbărilor extreme de temperatură, așa că s-au adaptat cuibărindu-se pentru a ajusta temperatura locului în care dormeau.

Câinii care trăiau în aer liber în climă mai caldă zgâriau pământul pentru a îndepărta solul vegetal și iarba care rețineau și radiau căldura soarelui. Îndepărtarea stratului superior de sol expunea solul mai rece de dedesubt.

Câinii sălbatici din climatele mai reci se învârteau pentru a se ghemui în bile strânse, pentru a-și conserva căldura corporală. Cu cât ghemul era mai strâns, cu atât câinele era mai cald.

Cum îi ajută pe cățelușii noștri faptul că se învârt în cerc înainte de somn?

Ei bine, dorința de confort este înnăscută, așa că o explicație ar fi că blănoșii se învârt în cerc înainte de a se culca pentru a-și aranja patul așa cum vor ei.

Cu toate acestea, deși este amuzant să ne uităm la ei cum se învârt înainte de a se culca, acest lucru poate fi și un semn că ceva nu este în regulă. Câinii care suferă de dureri se vor învârti excesiv, încercând să găsească o poziție mai confortabilă. De asemenea, se pot ghemui și ridica de mai multe ori înainte de a se întinde complet.

Dacă observi cățelul că are dificultăți în a se liniști chiar și după ce s-a învârtit de mai multe ori, consultă medicul veterinar. Tulburările ortopedice, cum ar fi artrita, și tulburările neurologice, pot transforma învârtitul de rutină din timpul nopții într-o experiență dureroasă pentru micuțul blănos.