Singurul bărbat care nu a văzut în viața lui o femeie. A murit la 82 de ani
Data actualizării: 11:02 02 Feb 2026 | Data publicării: 09:54 02 Feb 2026

Singurul bărbat care nu a văzut în viața lui o femeie. A murit la 82 de ani
Autor: Ioana Dinu

femeie pexels-igor-meghega-315695093-16715938 femeie / sursa foto: pexels-igor-meghega

Există un bărbat care nu a văzut în viața lui o femeie. Cârcotașii ar spune: „Ce fericire pe el!”...

Dar lăsând gluma la o parte, vorbim despre Mihailo Tolotos. Legenda spune că acest călugăr ortodox din Grecia a trăit timp de 82 de ani fără să fi văzut vreodată o femeie.


Potrivit relatărilor din presa vremii, Mihailo Tolotos s-a născut în anul 1856 și nu și-a cunoscut mama. Femeia a murit la scurt timp după naștere. Copilul a fost dus de mai mulți bărbați la o mănăstire situată pe Muntele Athos, unde a crescut și și-a dedicat întreaga viață vieții monahale, conform Storypic.com.


Muntele Athos este cunoscut pentru regulile sale extrem de stricte, una dintre acestea fiind interdicția totală a accesului femeilor pe teritoriul peninsulei și în mănăstirile de acolo.

Mihailo Tolotos a avut un contact extrem de redus cu lumea din afara mănăstirii, motiv pentru care nu a întâlnit niciodată femei. Acestora le era interzis accesul atât în mănăstiri, cât și pe Muntele Athos. Singurele persoane care ajungeau în zonă erau bărbații. În orice caz, se spune că nici nu și-a dorit să vadă femei.


Mihailo Tolotos a murit la vârsta de 82 de ani, potrivit unui articol apărut într-un ziar din Atena, publicat la data de 29 octombrie 1938.

Publicația consemna că, pe parcursul întregii sale vieți, călugărul nu ar fi văzut niciodată o femeie și nici elemente ale lumii moderne, precum automobile, filme sau avioane. Mama sa a murit la naștere, iar el a fost dus de mic într-o mănăstire unde femeile nu aveau acces. Acolo a devenit călugăr, iar la moartea sa, confrații i-au organizat o ceremonie funerară specială, considerând că ar fi fost singurul bărbat din lume care nu a văzut niciodată o femeie.

Legea care interzice accesul femeilor în Athos

Avatonul este legea care interzice femeilor a intra în Sfântul Munte Athos. „Avaton” înseamnă „neumblat”, prin acest cuvânt făcându-se referire la interdicția femeilor de „a umbla” pe pământul Sfântului Munte Athos.

Avatonul este actul care a permis locului să rămână până astăzi unul sihăstresc și monahal, singurul de acest gen din întreaga lume. Avatonul este un fel de graniță naturală a Sfântului Munte.


Călugării athoniți au ales locul, sălbatic și neumblat, și tot ei au zidit mănăstirile și bisericile de pe stânci. Ei au sfințit locul, cu rugăciunile și sângele lor, și tot călugării au hotărât, într-un glas, ca „avaton-ul” să rămână valid, indiferent de legile și poftele lumii păgâne.


O rânduială asemănătoare mai păstrează și alte mănăstiri ortodoxe din lume. Dintre acestea, le amintim aici pe următoarele: Mănăstirea Frăsinei, România; Mănăstirea Sfântul Visarion - Dosikou, Grecia; Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit, Israel.

Se spune că interdicția a apărut în secolul al XI-lea, după ce unele femei, deghizate, au încercat să seducă călugări. Muntele Athos este un loc dedicat exclusiv vieții monahale ortodoxe, iar Avatonul ajută la păstrarea unui mediu pur și neîntrerupt pentru rugăciune, celibat și meditație.

