Data publicării: 20:58 18 Noi 2025

ChatGPT elimină unul dintre cele mai controversate elemente ale sale
Autor: Anca Murgoci

Tot mai multe persoane folosesc inteligența artificială în viața de zi cu zi.

Această tehnologie facilitează sarcinile și accelerează procesele, însă uneori se poate întâmpla ca utilizatorii să nu poată distinge între ceea ce este real și ceea ce este generat de inteligența artificială.

Unele instrumente, precum Gemini, includ filigrane pentru ca internauții să știe că o imagine este creată de o IA, iar chiar și ChatGPT introduce o liniuță lungă pentru a dezvălui că un text este scris de această tehnologie. Cu toate acestea, acest lucru este pe cale să se schimbe, deoarece OpenAI a actualizat modelul ChatGPT astfel încât să nu mai includă liniuța lungă în texte, dacă utilizatorul cere acest lucru.

Liniuța lungă a ajuns să fie asociată cu redactarea realizată de o IA. Prin urmare, dacă apare un text care include acest lucru, este probabil ca el să fi fost scris de ChatGPT.

Acum deja se poate elimina liniuța din textele scrise de o inteligența artificială

Fondatorul OGS Media și ZipTie.ai, Brent Csutoras, a făcut cunoscută „dilema liniuței” la sfârșitul lunii aprilie prin publicația Medium, când și-a împărtășit experiența moderând subforumuri pe Reddit, unde a observat prezența tot mai frecventă a acestui semn de punctuație.

După cum spuneam, dacă un text prezintă acest simbol, este pentru că a fost scris de ChatGPT, dar cum poate fi eliminată această identificare? Csutoras a afirmat că eliminarea liniuțelor lungi nu este o sarcină ușoară, deoarece acestea continuă să apară în texte chiar și când ChatGPT este instruit explicit să nu le folosească.

Motivul?

Cantitatea de texte redactate de chatbot-ul OpenAI este atât de mare, încât chiar ChatGPT a fost antrenat pe texte care le conțin.

Acum, cu obiectivul de a elimina această formă de identificare, OpenAI a actualizat modelul care alimentează ChatGPT astfel încât să omită liniuța lungă atunci când i se solicită acest lucru. În plus, după cum informează compania lui Sam Altman într-un comunicat publicat pe rețeaua socială Threads, această opțiune este disponibilă în instrucțiunile personalizate, care pot fi activate din setările chatbotului ca o preferință ce va fi luată în considerare de acum înainte.

Pe de altă parte, într-un text care redă o presupusă scuză a ChatGPT, chatbotul OpenAI explică faptul că „se presupunea că liniuța era o mică pauză elegantă, un mic accent dramatic, nu un semn care să spună «Acest text a fost scris de IA».”

VEZI ȘI: Cine mai gândește în locul nostru? 

