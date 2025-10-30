€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:51 30 Oct 2025 | Data publicării: 17:21 30 Oct 2025

Cine mai gândește în locul nostru?

chatgpt-informatii-utilizatori_21498200 Foto: Pixabay
 

Fragilitatea lanțului decizional într-o lume hiper-automatizată.

Eseu de Ioan Coaca, cu ajutorul neprețuit al lui ChatGPT 5.

I. Pierderea sensului


În ultimele decenii, automatizarea a devenit promisiunea supremă a eficienței.
Tot ceea ce era cândva efort uman — calcul, decizie, control, execuție — s-a mutat treptat
într-o rețea invizibilă de algoritmi, interfețe și protocoale. În teorie, aceste sisteme trebuiau să
ușureze viața omului; în realitate, ele au început să-i înlocuiască gândirea.
Primul simptom al acestei schimbări este ruperea de sens.


Tot mai mulți oameni operează mecanisme pe care nu ei le-au conceput, și fără ca să
cunoască logica din spatele lor. Piloți, analiști, funcționari, operatori de sistem — toți devin
„deservenți” ai unui aparat pe care îl mânuiesc formal, dar nu îl înțeleg în profunzime.
Rutina înlocuiește judecata.


Catastrofa Boeing 737 MAX este, poate, cel mai dur exemplu: un sistem automat (MCAS),
introdus pentru a corecta o deficiență aerodinamică, a preluat controlul asupra avionului fără
ca piloții să înțeleagă exact mecanismul său. Rezultatul — două prăbușiri, sute de vieți
pierdute, și o industrie întreagă obligată să-și recunoască dependența față de automatizare.
Situația se repetă, în forme mai puțin dramatice, pretutindeni.


Sistemele informatice financiare, algoritmii de gestionare a traficului, chiar și aplicațiile
cotidiene din domeniul sănătății — toate creează iluzia controlului, dar erodează treptat
capacitatea umană de a înțelege ceea ce face.


Lanțul decizional devine o succesiune de acțiuni automate, în care omul este doar veriga care
apasă butonul.

II. Încrederea falsă


Al doilea simptom al fragilității decizionale este încrederea nejustificată în sistemul
automat.


Odată ce o mașină „știe să decidă”, omul se retrage, convins că precizia ei matematică este
superioară oricărei intuiții.


Criza financiară din 2008 a arătat cum întreaga lume s-a bazat pe modele matematice care
evaluau riscul în mod fals sigur. O funcție elegantă — Gaussian Copula — a devenit
fundamentul unor decizii de miliarde, aplicată de oameni care nu mai înțelegeau teoria, ci
doar rezultatul: „sistemul spune că e bine”.


Când modelele au cedat, s-a prăbușit nu doar o piață, ci o întreagă cultură a încrederii în
automat.

Aceeași credință oarbă s-a regăsit și în justiție, prin algoritmul american COMPAS, folosit
pentru a estima riscul de recidivă. Mii de sentințe au fost influențate de o formulă opacă, care
reproducea, fără control uman, biasurile trecutului.


Iar în 2010, bursele mondiale au trăit un „flash crash” fulgerător — o cădere de câteva minute
provocată de interacțiunea automată a algoritmilor de tranzacționare.

În toate aceste situații, decizia a fost delegată unui cod, iar responsabilitatea s-a evaporat.
Omul, liniștit de precizia digitală, a încetat să mai gândească la fondul problemei.
Ceea ce fusese cândva judecată, devine acum doar cunoașterea unei proceduri: apăsarea
corectă a butonului corect, la momentul prescris.

III. Fără antidot


Ficțiunea, ca întotdeauna, ne avertizează înaintea realității.

În filmul „O casă de dinamită” (2025, regia Kathryn Bigelow), o rețea de sisteme automate
militare scapă de sub control, declanșând un conflict nuclear în câteva minute.
O eroare locală, amplificată de încrederea în „propriul algoritm de protecție”, devine
catastrofă globală.


Este doar o poveste, dar una incomod de plauzibilă.
Lanțurile decizionale automatizate din domeniul militar, financiar sau energetic sunt deja atât
de complexe, încât nicio minte umană nu le mai poate supraveghea în întregime.
Iar în aceste sisteme, expresia „cui pe cui se scoate” își pierde sensul. Nu putem preveni
aplicarea mecanică a unei proceduri prin adăugarea unei alte proceduri.
„Antidotul” devine parte din boală.


De aici, concluzia, poate cea mai tulburătoare dintre toate: nu există un antidot tehnic la
fragilitatea deciziei automatizate.
Nicio reglementare, nicio dublă verificare, niciun protocol de siguranță nu poate înlocui
responsabilitatea vie a gândirii.


Singura formă de rezistență este luciditatea — acea vigilență morală care refuză să abdice în
fața confortului digital.
Nu e nevoie să ne temem de mașini, ci de ceea ce pierdem în noi înșine atunci când le cedăm
libertatea de a judeca.


Poate că adevărata întrebare a timpului nostru nu mai este „ce poate face inteligența
artificială?”, ci mai degrabă „cine mai gândește în locul nostru?”

În loc de sfârșit


Poate că cea mai potrivită încheiere este însăși fraza de la început: „cu ajutorul neprețuit al
lui ChatGPT 5.”


Un ajutor real, dar nu o substituire a gândirii — căci, așa cum s-a dovedit, am fost sprijinit să
gândesc mai limpede, nu în locul meu, ci împreună cu mine.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

eseu ioan coaca
chatgpt 5
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Macron s-a prăbușit în sondaje: Cel mai slab cotat președinte francez din ultimii 50 de ani
Publicat acum 4 minute
Epuizare și burnout. Dr. Adela Ciobanu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 20 minute
Lukoil pleacă din România, confirmă Ministerul Energiei. Își vinde toate activele internaționale
Publicat acum 21 minute
Lovitură în instanță pentru Călin Georgescu. Scandal uriaș în fața Tribunalului. Reacția Jandarmeriei, acuzată că bate femei
Publicat acum 24 minute
Centura Verde București–Ilfov: A fost semnat protocolul. ”Este un moment istoric. Un pas real, după 15 ani”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close