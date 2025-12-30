€ 5.0920
Beyonce intră în clubul exclusivist al miliardarilor. Doar câțiva artiști mai sunt pe listă
Data publicării: 08:26 30 Dec 2025

Beyonce intră în clubul exclusivist al miliardarilor. Doar câțiva artiști mai sunt pe listă
Autor: Iulia Horovei

beyonce Cântăreața Beyonce a devenit miliardară. Sursa foto: Beyonce, Instagram
 

Cântăreața americană Beyonce s-a alăturat unui club restrâns de artiști, devenind miliardară.

Beyonce a atins oficial statutul de multimilionară după un an deosebit de profitabil, alăturându-se grupului select de cântăreți care au depășit acest prag, a anunțat luni revista Forbes.

Cântăreața texană, în vârstă de 44 de ani, se alătură astfel clubului restrâns din care fac deja parte soțul ei Jay Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen și Rihanna, transmit AFP și EFE.

Potrivit Forbes, care este o referință în ceea ce privește clasificarea marilor averi, ultimul său turneu, „Cowboy Carter Tour”, a încasat peste 400 de milioane de dolari, ceea ce îl face cel mai profitabil pentru o solistă în 2025.

Cea mai mare parte din avere provine din muzică

Turneul său anterior, „Renaissance”, a încasat 600 de milioane de dolari, potrivit revistei.

Combinând aceste venituri cu cele provenite din catalogul său muzical și din alte acorduri, Forbes a estimat că Beyonce, cunoscută și sub numele de „Queen Bey”, a devenit „a treia cel mai bine plătită muziciană din lume”, fără a da o estimare precisă a averii sale totale.

Forbes a subliniat că, deși cântăreața a explorat și alte sectoare, precum frumusețea, băuturile și îmbrăcămintea, „cea mai mare parte a averii sale provine din muzică, deoarece controlează drepturile asupra catalogului său extrem de valoros și obține venituri masive din turneele sale mondiale”.

Câștigătoare a 35 de premii Grammy (printre care și cel pentru albumul anului în 2025), artista din Texas va coprezida gala anuală a Muzeului Metropolitan din New York în luna mai a acestui an, scrie Agerpres.

Taylor Swift și-a făcut dansatorii să plângă: Ce bonusuri le-a acordat angajaților săi

