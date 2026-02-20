€ 5.0974
DCNews Stiri Produs coreean popular, retras de la raft. A fost vândut în mai multe magazine din București
Data publicării: 21:16 20 Feb 2026

Produs coreean popular, retras de la raft. A fost vândut în mai multe magazine din București
Autor: Iulia Horovei

tteokbokki coreea mancare stradala street food Tteokbokki, preparat coreean. Sursa foto: Pixabay, rol ilustrativ

Un produs vândut de un lanț de magazine cu specific coreean a fost retras de la comercializare, după ce rezultatele unor teste au relevat niveluri ridicate de bacterii Bacillus cereus.

YORIJORI FOOD SRL a anunțat retragerea de la comercializare a unor loturi dintr-un produs Tteokbokki, o mâncare stradală extrem de populară în Coreea de Sud, cu aromă dulce-iute.

Testele interne ale produsului menționat au revelat niveluri ridicate de bacterii Bacillus cereus. Toxinele Bacillus cereus pot provoca greață, vărsături sau diaree. „Consumul produsului este strict descurajat, deoarece un risc pentru sănătate nu poate fi exclus”, se arată în anunțul publicat pe site-ul ANSVSA.

Tteokbokki retras de la comercializare. Sursa foto: ANSVSA

Tteokbokki retras de la comercializare. Sursa foto: ANSVSA

Citește și: Pangasius congelat, retras de la comercializare. Au fost date amenzi de 92.000 de lei

Rechemarea se aplică exclusiv datelor de expirare menționate mai sus și BBD: 15.04.2027 (o altă rechemare). Alte date de expirare (loturi) ale produsului și alte produse ale mărcii KOREAN STREET nu sunt afectate de această rechemare.

Clienții își pot recupera banii 

Clienții care au achiziționat produsul afectat îl pot returna la comerciantul respectiv. 

„Regretăm profund acest incident și ne cerem scuze sincer pentru orice inconvenient cauzat”, se arată în mesajul producătorului.

Lista magazinelor în care a fost comercializat produsul

Lista magazinelor în care a fost comercializat Tteokbokki, retras de la raft. Sursa foto: ANSVSA

Lista magazinelor în care a fost comercializat Tteokbokki, retras de la raft. Sursa foto: ANSVSA

Citește și: Loturi de stafide retrase de la comercializare. Clienții care le-au cumpărat, rugați să le returneze - FOTO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mancare coreeana
produs retras
produs contaminat
Comentarii

