Produs coreean popular, retras de la raft. A fost vândut în mai multe magazine din București

YORIJORI FOOD SRL a anunțat retragerea de la comercializare a unor loturi dintr-un produs Tteokbokki, o mâncare stradală extrem de populară în Coreea de Sud, cu aromă dulce-iute.

Testele interne ale produsului menționat au revelat niveluri ridicate de bacterii Bacillus cereus. Toxinele Bacillus cereus pot provoca greață, vărsături sau diaree. „Consumul produsului este strict descurajat, deoarece un risc pentru sănătate nu poate fi exclus”, se arată în anunțul publicat pe site-ul ANSVSA.

Tteokbokki retras de la comercializare. Sursa foto: ANSVSA

Rechemarea se aplică exclusiv datelor de expirare menționate mai sus și BBD: 15.04.2027 (o altă rechemare). Alte date de expirare (loturi) ale produsului și alte produse ale mărcii KOREAN STREET nu sunt afectate de această rechemare.

Clienții își pot recupera banii

Clienții care au achiziționat produsul afectat îl pot returna la comerciantul respectiv.

„Regretăm profund acest incident și ne cerem scuze sincer pentru orice inconvenient cauzat”, se arată în mesajul producătorului.

Lista magazinelor în care a fost comercializat produsul

Lista magazinelor în care a fost comercializat Tteokbokki, retras de la raft. Sursa foto: ANSVSA

