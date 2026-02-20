€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri România, Moldova și Ucraina au semnat un acord în securitate cibernetică: Front comun împotriva ameninţărilor
Data publicării: 22:23 20 Feb 2026

România, Moldova și Ucraina au semnat un acord în securitate cibernetică: Front comun împotriva ameninţărilor
Autor: Tiberiu Vasile

România, Moldova și Ucraina au semnat un acord în securitate cibernetică: Front comun împotriva ameninţărilor Hacker. Sursa Foto rol ilustrativ: FreePik

România a semnat un acord de securitate cibernetică cu Moldova și Ucraina, pentru cooperare în combaterea atacurilor informatice din regiune.

Ministerul Afacerilor Externe anunţă semnarea, la data de 19 februarie 2026 (la Kiev, în marja celei de a 3-a ediţii a Forumului Internaţional pentru Rezilienţă Cibernetică), a Memorandumului de Înţelegere între Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică din România şi instituţiile omolog din Republica Moldova şi Ucraina, notează Agerpres.

Memorandumul, anunţat de ministrul afacerilor externe Oana Ţoiu după reuniunea în format trilateral din marja Conferinţei de securitate de la Munchen, va contribui la o cooperare trilaterală în combaterea ameninţărilor cibernetice mai articulată şi mai structurată. 

Consolidarea rezilienţei în fața amenințărilor cibernetice

Totodată, unul dintre principalele obiective ale memorandumului este consolidarea rezilienţei faţă de această categorie de ameninţări.

Semnarea documentului este o nouă confirmare a importanţei colaborării în acest format şi a eforturilor depuse pentru a diversifica iniţiativele şi programele în acest domeniu, care este deosebit de relevant în contextul actual de securitate regională.

CITEȘTE ȘI: Europa și nevoia investițiilor în armele cibernetice. Declarații de la Conferința pentru Securitate din Munchen
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
moldova
ucraina
atacuri cibernetice
hackeri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Un ieșean a lăsat-o cu cu gura căscată pe Carmen Tănase la "Românii au talent": "Cred că stau în fața unui geniu"! - VIDEO
Publicat acum 9 minute
România, Moldova și Ucraina au semnat un acord în securitate cibernetică: Front comun împotriva ameninţărilor
Publicat acum 21 minute
Eduard Novak critică performanța Juliei Sauter de la JO 2026: ”Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”
Publicat acum 27 minute
Ungaria blochează 90 de mld. de euro pentru Ucraina
Publicat acum 41 minute
Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri. Alexandru Mironov: Bântuie cerul planetei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Surpriză la ProTV! Revine o emisiune
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
Publicat acum 12 ore si 53 minute
Nicușor Dan - Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 11 ore si 18 minute
A revenit emisia după 5 ore la B1 TV / update
Publicat acum 12 ore si 4 minute
Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close