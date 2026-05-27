DCNews Stiri Lege nouă pentru transportatori: Șoferii nu sunt obligaţi să descarce sau să încarce marfa
Data publicării: 27 Mai 2026

Lege nouă pentru transportatori: Șoferii nu sunt obligaţi să descarce sau să încarce marfa
Autor: Loredana Iriciuc

FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @alexgolovinphotography
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care interzice obligarea conducătorilor auto din transportul rutier de mărfuri la efectuarea operaţiunilor de descărcare sau încărcare a încărcăturii.

Potrivit documentului, măsura vizează clarificarea obligațiilor în transportul rutier contra cost de mărfuri cu vehicule ce au o masă maximă autorizată mai mare de 12,5 tone, precum și stabilirea responsabilităților pentru transportatori, beneficiari, furnizori și intermediari.

„Prezenta lege are ca obiect reglementarea obligaţiilor privind desfăşurarea activităţilor de încărcare şi descărcare a mărfurilor, suporturilor sau ambalajelor deplasate în transportul rutier contra cost de mărfuri cu vehicule ce au o masă maximă autorizată mai mare de 12,5 tone, precum şi stabilirea responsabilităţilor ce revin transportatorilor, furnizorilor, beneficiarilor şi intermediarilor transporturilor rutiere cu privire la aceste activităţi”, prevede un amendament.

Interdicție privind obligarea șoferilor la manipularea mărfii

Conform unui alt amendament, șoferii nu pot fi forțați de beneficiarul transportului, furnizorul mărfurilor, intermediari sau reprezentanții acestora să participe la operațiuni de încărcare sau descărcare.

„Aceşti conducătorii auto nu pot fi constrânşi de către beneficiarul transportului, furnizorul mărfurilor, intermediari sau reprezentanţi ai acestora să efectueze operaţiuni de descărcare sau încărcare a mărfurilor, suporturilor sau ambalajelor”, se arată în textul legislativ citat de Agerpres.

Excepții prevăzute de lege

Legea permite totuși anumite situații în care șoferii pot efectua aceste operațiuni. Este vorba despre transporturile specializate, atunci când natura transportului impune această activitate și doar dacă există prevederi în contractul de muncă sau în actele adiționale semnate cu angajatorul.

De asemenea, există o excepție și în cazul în care conducătorul auto își exprimă acordul explicit, în scris, pentru efectuarea acestor operațiuni, cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă prevăzute de Legea nr. 319/2006.

„Prin excepţie de la prevederile proiectului, nu constituie contravenţie situaţia în care conducătorul auto îşi exprimă consimţământul expres, în formă scrisă, pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare sau descărcare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai arată în textul legislativ.

Amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru încălcări

Nerespectarea noilor prevederi este considerată contravenție și se sancționează cu amenzi diferențiate. Sumele variază între 5.000 și 20.000 de lei pentru beneficiari, furnizori sau intermediari, iar pentru transportatori amenzile pot ajunge tot până la 20.000 de lei.

Controlul și aplicarea sancțiunilor vor fi realizate de inspectorii de muncă prin inspectoratele teritoriale de muncă, precum și de personalul ISCTR.

Proiectul legislativ a fost adoptat anterior de Senat, în luna februarie a acestui an, și a primit votul final în Camera Deputaților, devenind astfel lege.

soferi
lege
parlament
