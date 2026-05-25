DCNews Stiri Elevii români au cucerit SUA la Campionatul de Robotică. ”Nu se studiază în liceu. Sunt cu adevărat deosebiți”
Data publicării: 25 Mai 2026

EXCLUSIV Elevii români au cucerit SUA la Campionatul de Robotică. ”Nu se studiază în liceu. Sunt cu adevărat deosebiți”
Autor: Tiberiu Vasile

Două echipe de robotică ale s-au calificat la competiții internaționale de prestigiu
Elevii români au obținut o performanță remarcabilă la Campionatul de Robotică din SUA. Prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu a explicat factorii din spatele acestui succes excepțional.

Prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu, decan al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, a fost invitatul prof. univ. dr. Sorin Ivan în cadrul emisiunii DC Edu. În cadrul dialogului, acesta a vorbit despre performanța deosebită obținută de elevii români la competiția internațională de robotică The Hudson FIRST Tech Challenge (FTC), explicând cum a fost posibil un asemenea succes și care sunt factorii din spatele rezultatelor remarcabile ale tinerilor.

"S-a văzut că acești copii extraordinari au pus foarte mult suflet"

Sorin Ivan: "Începem printr-o performanță excepțională a elevilor români. Vorbim de succesul de la Campionatul de Robotică din SUA, The Hudson FIRST Tech Challenge (FTC), unde elevii români au cucerit primele 4 locuri. Cum privim acest succes? Cum a fost posibil mai ales dacă luăm în calcul ca acolo au concurat niște echipe redutabile ale unor puteri tehnologice ale planetei"?

Mihnea Alexandru Moisescu: "Este o performanță cu adevărat excepțională. De ce? Dacă descriem printr-o ecuație, atunci am avea ca elemente în ecuație finanțarea mult mai mare a altor echipe, am avea în ecuație tradiția mai mare a altor echipe, am avea finanțarea învățământului mult mai mare pentru țări precum cele din Uniunea Europeană, Statele Unite, sau țări din Asia. S-a văzut că acești copii extraordinari au pus foarte mult suflet. Au arătat pasiune pentru un domeniu care nu este acoperit în momentul de față de programele școlare. Nu se studiază în liceu. Dacă se studiază în momentul de față, se face foarte puțin față de nivelul de performanță la care au ajuns".

”Sunt oameni care au decis că e momentul ca România să arate ce poate”

Sorin Ivan: "Și cum am ajuns la această performanță?"

Mihnea Alexandru Moisescu: "Sunt copii cu adevărat deosebiți care au dovedit foarte multă pasiune. În loc să joace jocuri pe calculator sau alte activități, au ales să facă performanță în domeniul roboticii. Avem profesori dedicați care s-au pregătit mult peste nivelul cerut la anumite discipline. Când discutăm de robotică discutăm și despre electronică, un alt subiect care nu este abordat pe scară largă în liceu. Totodată, discutăm de un alt nivel de pregătire la informatică, discutăm de mecanică, de domenii complexe înglobate într-unul singur. Lucrurile acestea se pot atinge doar cu pasiune, pentru că le faci în timpul tău liber, pe lângă atribuțiile tale. Totodată, a contat implicarea foarte mare a societății civile. Avem asociații care au sprijinit aceste grupuri de elevi. Inclusiv în facultatea noastră avem câțiva profesori și studenți care s-au implicat în astfel de activități de sprijin a unor grupuri din licee. Sunt oameni care au decis că e momentul ca România să arate ce poate. Sunt oameni care au decis că România are ceva de spus pe scena internațională".

