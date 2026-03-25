Regatul Unit testează viața fără social media pentru tineri. Experimentul care îi șochează pe adolescenți

Regatul Unit testează viața fără social media pentru tineri, iar autoritățile au început un experiment amplu care vizează direct rutina zilnică a adolescenților. Măsurile sunt variate: de la eliminarea completă a unor aplicații, până la limitarea accesului sau oprirea altora pe timpul nopții, toate fiind testate în sute de locuințe din țară.

Programul, coordonat de guvern, implică aproximativ 300 de adolescenți, potrivit BBC. Ideea este simplă pe hârtie, dar complexă în practică: unii participanți nu vor mai avea deloc acces la social media, alții vor putea folosi aplicațiile doar în anumite intervale sau pentru maximum o oră zilnic. Există și un grup de control, unde nu se schimbă nimic, tocmai pentru a putea compara efectele reale.

Viața fără social media pentru tineri: ce urmăresc autoritățile

Experimentul nu vine izolat. În paralel, guvernul britanic a lansat o consultare publică prin care analizează dacă ar trebui introdusă o interdicție pentru copiii sub 16 ani, inspirată de modelul Australiei.

Ministrul tehnologiei, Liz Kendall, a explicat că scopul este „testarea diferitelor opțiuni în viața reală”.

„Aceste proiecte pilot ne vor oferi datele de care avem nevoie pentru a decide pașii următori, pe baza experiențelor familiilor implicate”, a spus ea.

Participanții, atât adolescenți cât și părinți, vor fi intervievați înainte și după experiment, pentru a înțelege exact ce se schimbă: de la somn și relații de familie până la performanța la școală.

Reacții împărțite între susținere și scepticism

În timp ce ideea prinde teren la nivel politic, nu toată lumea este convinsă că interdicțiile sunt soluția corectă. Unele state, precum Franța, Spania sau Indonezia, analizează măsuri similare, iar organizațiile pentru protecția copiilor susțin inițiativa.

Pe de altă parte, există voci care spun că restricțiile pot fi ușor ocolite sau că îi pot împinge pe adolescenți către zone mai puțin sigure ale internetului. Alți specialiști cred că problema ar trebui rezolvată direct la nivelul platformelor.

Rani Govender, responsabilă de politici privind siguranța copiilor online la NSPCC, a subliniat:„Companiile tech trebuie să integreze siguranța în fiecare dispozitiv, platformă și instrument de inteligență artificială, astfel încât copiii să nu fie expuși la conținut dăunător sau ilegal și să aibă acces doar la servicii potrivite vârstei lor”.

Ea consideră totuși că, în lipsa unor schimbări reale din partea companiilor, o interdicție ar putea fi o variantă mai bună decât situația actuală.

O poziție mai echilibrată vine din partea Molly Rose Foundation. Directorul executiv Andy Burrows spune că este important ca deciziile să fie bazate pe date reale:

„Părinții își doresc măsuri clare și bazate pe dovezi pentru a-și proteja copiii online, iar aceste teste vor oferi informații utile despre cât de fezabile sunt astfel de intervenții”.

Cum funcționează concret experimentul

Programul se desfășoară direct în casele participanților. Cei 300 de adolescenți sunt împărțiți în patru grupuri distincte.

Un grup testează scenariul cel mai drastic: aplicațiile populare sunt complet dezactivate. Celelalte două încearcă variante mai moderate: fie limitarea la 60 de minute pe zi, fie blocarea accesului pe timpul nopții, între 21:00 și 07:00. Al patrulea grup nu are nicio restricție.

Autoritățile urmăresc mai multe aspecte: cum se schimbă somnul, relațiile sociale, rezultatele școlare și chiar dacă apar tentative de ocolire a restricțiilor. De asemenea, vor analiza cât de ușor pot fi implementate controalele parentale în viața reală.

Un studiu mai amplu este deja în pregătire

În paralel cu acest test, guvernul anunță un proiect și mai ambițios, descris drept „primul mare studiu științific din lume” pe tema reducerii utilizării social media în rândul adolescenților.

Cercetarea, finanțată de Wellcome Trust, va include 4.000 de elevi cu vârste între 12 și 15 ani din zece școli din Bradford. Studiul va analiza impactul asupra somnului, anxietății, relațiilor sociale, dar și asupra fenomenelor precum absenteismul sau bullyingul.

Profesorul Amy Orben, implicată în coordonarea proiectului, spune că lipsa unor date solide a fost până acum o problemă majoră în acest domeniu.

Ce urmează

Rezultatele experimentului și ale consultării publice, care a adunat deja aproape 30.000 de opinii, vor sta la baza unor decizii viitoare.

Până atunci, Regatul Unit testează viața fără social media pentru tineri, iar concluziile ar putea influența nu doar politica britanică, ci și direcția pe care o vor urma alte țări în gestionarea relației dintre adolescenți și tehnologie, potrivit BBC.

