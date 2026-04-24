Val de concedieri la Meta și Microsoft pe fondul investițiilor masive în AI

€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
Data actualizării: 11:56 24 Apr 2026 | Data publicării: 09:44 24 Apr 2026

Autor: Tiberiu Vasile

Două dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA, Meta și Microsoft, au anunțat reduceri de personal și măsuri de restructurare, în contextul accelerării investițiilor în inteligență artificială.

Două dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA, Meta Platforms şi Microsoft, au anunţat joi reduceri de personal şi măsuri de restructurare, pe fondul ajustării operaţiunilor, în urma majorării investiţiilor în AI (inteligenţă artificială), transmit agenţia turcă de presă Anadolu şi Xinhua.

Meta ar urma să concedieze 10% din forţa sa de muncă

Meta ar urma să concedieze 10% din forţa sa de muncă, sau aproximativ 8.000 de angajaţi, şi de asemenea va renunţa la aproximativ 6.000 de posturi vacante.

Într-un memoriu către angajaţi compania a precizat că reducerile de personal vor avea loc în 20 mai, în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi compensării investiţiilor în AI, inclusiv modele lingvistice mari (Large Language Models - LLM).

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, accelerează parteneriatele şi cheltuielile cu infrastructura AI, compania anunţând cheltuieli record de capital în acest an, între 115 şi 135 miliarde de dolari.

Meta a informat că angajaţii afectaţi vor primi plăţi compensatorii şi servicii de sprijin. La 31 decembrie 2025, Meta avea pe plan global 78.865 de angajaţi.

Microsoft a anunţat că va implementa o schemă de plecări voluntare

Separat, Microsoft a anunţat că va implementa o schemă de plecări voluntare care vizează până la 7% din forţa sa de muncă din SUA.

Programul va fi disponibil o singură dată, iar angajații eligibili vor primi detalii începând cu 7 mai. Cei implicați în scheme de stimulare a vânzărilor nu vor putea participa, scrie CNBC.com.

„Sperăm ca acest program să le ofere celor eligibili posibilitatea de a face acest pas în propriile condiţii, cu sprijin generos din partea companiei”, a declarat Amy Coleman, director de resurse umane al companiei.

Programul este dedicat angajaţilor şi cadrelor de conducere. Decizia face parte din eforturile de adaptare la schimbările determinate de AI şi de ajustare a sistemului intern de compensaţii, a precizat compania.

Compania își dezvoltă în continuare infrastructura de centre de date, pentru a face față cererii în creștere de servicii cloud necesare rulării modelelor de inteligență artificială generativă.

În același timp, sectorul software se confruntă cu presiuni tot mai mari, inclusiv din partea unor companii emergente precum Anthropic, ale căror soluții tehnologice ar putea schimba fundamental modul clasic de creare a software-ului.

Pe lângă programele de reducere a personalului, Microsoft ajustează și politica de recompensare a performanței. Compania elimină corelarea directă dintre bonusurile în bani și acordarea de acțiuni, oferind managerilor o libertate mai mare în evaluarea angajaților cu rezultate bune.

În același timp, procesul de evaluare este simplificat, iar opțiunile de remunerare puse la dispoziția managerilor sunt reduse de la nouă la cinci, ca parte a unui efort de eficientizare internă.

Microsoft şi-a majorat investiţiile în centre de date pentru a sprijini serviciile AI, aşa cum au făcut şi alte mari companii de tehnologie.

La 30 iunie 2026, Microsoft avea pe plan global 228.000 de angajaţi cu normă întreagă, din care 125.000 în Statele Unite, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

meta
microsoft
inteligenta artificiala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
