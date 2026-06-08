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Iranul oprește traficul aerian în toată țara pe fondul tensiunilor cu Israelul

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 08 Iun 2026
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Miza reală a războiului din Iran. Trump vrea schimbarea regimului de la Teheran. Tudor Curtifan: Ar fi istoric, dar există riscuri și o mare întrebare
Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: freepik, @pablographix

Iranul a închis complet spațiul aerian luni, pe fondul noii escaladări a tensiunilor cu Israelul.

Iranul şi-a închis luni integral spaţiul aerian după cea mai recentă escaladare a conflictului cu Israelul, transmite dpa.

Cât timp va dura interdicția de zbor

Agenţia iraniană de presă de stat IRNA a transmis că interdicţia de zbor va rămâne în vigoare pe o durată nedeterminată. De asemenea, au fost anulate legăturile la toate aeroporturile din Iran.

Autoritatea aviatică iraniană închisese anterior spaţiul aerian doar în unele zone din ţară.

Iranul a anunţat că nu va mai lansa lovituri împotriva Israelului

Iranul a anunţat în urmă cu câteva ore că nu va mai lansa lovituri contra Israelului, însă persistă temeri că războiul dintre cele două state, care nu s-au mai confruntat direct de la armistiţiul din aprilie, ar putea reîncepe.

Duminică noaptea, Iranul a lansat rachete spre Israel. Israelienii au ripostat cu lovituri asemănătoare luni dimineaţa.

Iranul a dat "un răspuns dureros" Israelului, cu scopul de a sprijini Libanul

Conducerea de la Teheran a transmis la postul naţional de radio un comunicat în care declara că Republica Islamică a dat "un răspuns dureros" Israelului, cu scopul de a sprijini Libanul, după care şi-a stopat operaţiunile militare, notează Agerpres.

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