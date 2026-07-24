„Spuneți-ne dacă vin peste noi!” Mărturisirea lui Cristian Diaconescu: „Nu e zi de la Dumnezeu...”

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe. Foto: Agerpres

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României, critică modul în care statul comunică despre pericolele de la graniţă.

"Comunicarea oficială e de tipul "totul e în regulă", deşi nu e în regulă nimic. În opinia dvs, de ce diferă atât de mult realitatea de comunicarea oficială?", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Nici eu nu înţeleg. Este cu atât mai important cu cât, prin comunicare, trebuie să înlături frica şi să generezi încredere. Da, nu e simplu deloc. Dar adecvarea capacităţilor de comunicare la tipul de ameninţare şi generarea de risc, vulnerabilitate internă... În acest moment e o temă de război. Nu mai e acea comunicare învăţată în diverse şcoli, într-un sens echilibrat, pentru a genera un anumit tip de majoritate de evaluare, şi din acest punct de vedere pentru a trece mai departe, pentru a nu escalada. Nu se pune problema să escaladezi, se pune problema să te adresezi poporului tău.

Eu sunt şocat, credeţi-mă. Nu e zi de la Dumnezeu să mă duc pe stradă şi oameni, familii, să vină să mă întrebe "spuneţi-ne şi nouă dacă vin ăştia peste noi". Nu spun cine sunt ăştia. Sunt unii care ne ameninţă pe noi, pe familiile noastre. Să ştim ce plan de viaţă să ne facem după aceea. Repet, nu este o simplă discuţie de informare publică pe anumite zone de interes.

Deja există la nivelul societăţii o temere şi o suspiciune în legătură cu capacitatea de a apăra, de a răspunde, care trebuie tratate cu prioritate maximă", a declarat Cristian Diaconescu la Ce Se Întâmplă.