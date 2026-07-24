Raportul DNSC în urma atacului cibernetic asupra ANCPI. Sebastian Ghiță: Laurențiu Blaga a ignorat numeroasele avertismente, unele chiar în scris

Raportul preliminar al DNSC în urma atacului cibernetic asupra ANCPI arată că instituția nu avea nici măcar un antivirus instalat pe servere. Șeful instituției ar fi refuzat, chiar în scris, să ia măsuri.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a prezentat azi un raport intermediar privind incidentul de securitate de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Raportul subliniază că ANCPI nu avea un antivirus instalat pe serverele în care rulau marile aplicații și nici suficiente soluții specializate pentru protecția acestor medii. Raportul tehnic al DNSC arată că acesta este unul dintre cele mai grave incidente cibernetice documentate vreodată într-o instituție publică, fiind vorba despre compromiterea aproape completă a infrastructurii informatice ANCPI, conform InPolitics.

Sistemele afectate se află: eTerra;MyEterra; ePayment; Registrul Proprietarilor; Registrul Agricol Național; Registrul Nomenclaturilor Stradale; Geoportalul ANCPI; aplicațiile utilizate de primării. Adică o parte importantă a infrastructurii digitale privind proprietatea imobiliară din România a fost afectată.

Două milioane de înregistrări, extrase de atacatori de la ANCPI

Atacatorii au extras aproximativ două milioane de înregistrări privind utilizatori ai platformei de plăți, care conțineau: nume; e-mailuri; identificatori; hash-uri ale parolelor. Totodată, DNSC susține că este vorba în principal despre utilizatori externi, nu despre angajați.

”Vi-l mai amintiți pe Laurențiu Blaga omul lui Bolojan, cel care a fost prins de Simion împărțind agende și cadouri pe holurile Parlamentului?

(n.r.: George Simion: De la ce instituție sunteți?

Laurențiu Blaga: ANCPI

G.S.: Și ce aveți aici?

L.S.: O agendă.

G. S.: O agendă pentru cine? Pentru cine aveți agenda asta? Nu mai știți să vorbiți?Haide domnule… Ce salariu ai tu? Ce caută agendele astea?

L.S.: Nu-s plătite de agenție, sunt plătite de mine.

G. S.: Sunteți sponsor privat? (…) Îi dați domnului Ciolacu să vă țină în funcție?

Unde fugi? De ce vă rușinați acum, nu mai sunteți vorbăreț?)

Raportul DNSC în urma atacului cibernetic asupra ANCPI, concluzie foarte gravă

Iată că, în această dimineață, a fost emis raportul DNSC despre incidentul cibernetic de la ANCPI. Concluzia este una foarte gravă, domnul director Laurențiu Blaga a ignorat numeroasele avertismente, unele chiar în scris, care îi atrăgeau atenția asupra vulnerabilităților sistemului informatic al agenției! De asemenea, el a și refuzat înrolarea , înscrierea în sistemul de siguranță NIS, gestionat de DNSC, unde avea obligația să se înscrie încă de la 01.09.2025!!!” a scris Sebastian Ghiță, pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat: ”Oameni din interiorul instituției mi-au relatat că de câte ori i se aduceau la cunoștință aceste lucruri, el ridica din umeri și zicea “nu pot, nu mă lasă politicul”… Explicația: În anul 2025 , prin deschiderea/ liberalizarea obținerii de extrase de carte funciară de către toată lumea DIRECT din sistemul informatic al ANCPI, agenția a creat câteva sute de mii de noi conturi de utilizatori externi care puteau accesa oricând bazele de date!!!

Una dintre “bubele” sesizate de DNSC a fost în legătură și cu sistemul ePay al ANCPI! Pentru repararea “burgurilor” și pentru securizarea aplicației, aceasta trebuia oprită câteva zile, însă, chiar dacă cei de la IT i-au zis de câteva ori acest lucru, directorul a reacționat la fel: nu pot, nu mă lasă politicul…

Oare de ce PM Bolojan nu îl demite pe protejatul său? Ca să nu piardă influența din PNL?” ridică problema Sebastian Ghiță.