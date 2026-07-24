Argentina a ratat trofeul, dar cei care au crezut în ea primesc miza înapoi de la Betano (P)

A fost una dintre marile favorite ale Cupei Mondiale 2026 și a confirmat, meci după meci, până în finală. Pe 19 iulie însă, Argentina s-a oprit la un pas de glorie: trofeul mondial a ajuns la Spania, într-o finală decisă în prelungiri.

Pentru suporterii care mizaseră pe Argentina, finalul a venit cu un gust amar. De această dată, însă, povestea nu se termină cu o simplă înfrângere.

Betano a decis să returneze toate mizele plasate pe pariul antepost prin care Argentina era dată campioană mondială, sub formă de Pariuri Gratuite. Practic, cei care au crezut în Argentina pot folosi aceste Pariuri Gratuite pentru următoarea mare competiție a fotbalului — pariurile antepost pe câștigătoarea Ligii Campionilor.

Campania se înscrie într-o serie de inițiative prin care Betano își propune să ofere experiențe dincolo de mecanica tradițională a pariurilor sportive și să fie alături de comunitatea sa în momentele importante din sport.

Cu Mondialul încheiat, atenția se mută deja către noul sezon european, iar UEFA Champions League promite să fie din nou una dintre cele mai urmărite competiții ale anului.

Detaliile complete și condițiile de participare sunt disponibile pe platforma Betano.