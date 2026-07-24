Cine sunt cei doi piloți români care au doborât drona din Buzău. Detaliu interesant despre ei

Avion F-16 al României. F-16, România. Aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române. Foto: MApN via DefenseRomania.ro

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că drona doborâtă în județul Buzău a fost interceptată de doi piloți români foarte tineri, care și-au îndeplinit misiunea cu succes.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a oferit detalii despre operațiunea în urma căreia o dronă a fost doborâtă în județul Buzău. În cadrul unei conferințe de presă organizate la Ministerul Apărării Naționale, acesta a subliniat că misiunea a fost dusă la îndeplinire de doi piloți români cu vârste de aproximativ 28 de ani, acesta fiind un detaliu interesant.

„Piloții sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul: cel care a angajat drona este căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent, adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și Aviația Română sunt la un nivel superior”, a precizat generalul Vlad.

Interceptarea a implicat o echipă mai largă de oameni tineri

În timpul conferinței, comandantul operațiunii, general de brigadă Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite (CFÎ) a completat explicațiile și a precizat că succesul misiunii s-a bazat și pe activitatea personalului de la sol: „Dacă îmi permiteți, controlorul de interceptare de la sol, sublocotenent și locotenent. Ei au dirijat interceptarea”.

Generalul Gheorghiță Vlad a subliniat că tinerețea celor implicați în această operațiune arată realitatea din Armata Română, unde cea mai mare parte a personalului este formată din militari aflați la începutul carierei.

„Dar nu trebuie să vă mire. Exceptându-ne pe noi doi, 90% din Armata Română este formată din oameni foarte tineri”, subliniază generalul Vlad.

Declarațiile vin după incidentul în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române în apropierea localității Padina, din județul Buzău. Ancheta privind originea aparatului de zbor și misiunea acestuia este în desfășurare.