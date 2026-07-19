Ce se întâmplă acum la ANCPI, după atacul masiv al hackerului care a paralizat piața imobiliară din România. Urbanist: Asta este gravitatea reală

Infractori cibernetici, foto Freepik ilustrativ

Atacul cibernetic asupra ANCPI a blocat total piața imobiliară din România. Un hacker are acum toate informațiile despre fiecare român în parte. Situația este deosebit de gravă, iar urmările pot fi imediate. ANCPI a făcut, astăzi, un anunț de natură a calma opinia publică, dar situația este neschimbată: nimic nu funcționează.

Un atac cibernetic a scos din funcţiune, de marţi, 14 iulie, toate sistemele informatice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). În mod direct și imediat sunt vizați românii care-și cumpără locuințe, care aveau antecontracte semnate şi trebuiau să încheie contractele de vânzare până la 31 iulie pentru a beneficia de TVA de 9%. După 1 august, ei trebuie să plătească diferența până la 21%, respectiv mii de euro. Guvernul interimar nu poate emite OUG pentru a prelungi termenul în această situație de criză.

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Toată piața imobiliară este înghețată

Aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra, serviciile de e-mail şi toate celelalte servicii informatice ale ANCPI sunt în continuare indisponibile. În acest moment, piața imobiliară este paralizată de atacul asupra ANCPI. Fără extras de carte funciară, notarii nu pot autentifica tranzacţii, băncile nu pot acorda credite ipotecare, iar intabulările sunt oprite, notează zf.ro.

Achiziția de locuințe, chiar și cu 14.000 de euro mai scumpă. Asta când se va putea face

”În momentul de faţă nu se mai poate realiza nicio tranzacţie de vânzare, indiferent că vorbim de proprietăţi aflate în blocuri vechi sau noi. Cel mai grav este pentru cei care aveau antecontracte semnate pentru proprietăţi care se încadrau în TVA de 9%, care ar trebui să semneze contractul de vânzare până la data de 31 iulie 2026. În cazul în care nu se va putea semna contractul în timp util, vor fi obligaţi să plătească TVA de 21%, ceea ce presupune o plată suplimentară de până la 14.000 de euro din partea cumpărătorilor” spune Georgian Marcu, consultant imobiliar, pentru sursa citată.

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Piața imobiliară, paralizată total. Dar altceva e și mai grav

Expertul în urbanism și arhitectură Alexandru Pânișoară, președinte al Asociației pentru Dreptul Urbanismului (ADU), a explicat situația imobiliară a tuturor românilor, în contextul blocării ANCPI:

”Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară - asta scrie în lege, ca să înțelegeți amploarea problemei de la nivelul Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Când ai nevoie de cartea funciară (extrasul cărții)?

1. Succesiuni

2. Tranzacții imobiliare (promisiuni și vânzări, donații)

3. Închirieri de imobile

4. Certificat de urbanism de informare (operațiuni notariale, licitații, concesiuni, informare)

5. Certificate de urbanism în scopul construirii

6. Autorizații de construire/desființare

7. Recepții la terminarea lucrărilor

8. Intabularea construcțiilor la terminarea lucrărilor

9. Acțiuni în justiție

10. Ipoteci și sechestre asiguratorii

11. Exproprieri pentru cauză de utilitate publică

12. Documentații de urbanism PUD, PUZ, PUG

13. Fonduri europene și alte fonduri prin care se finanțează investiții imobiliare (drumuri, școli, spitale etc.)

Adică toate operațiunile de mai sus, la această oră sunt blocate, nu se pot întâmpla. Unele se pot pierde, altele vor costa mai mult și așa mai departe.

În acest moment, există o paralizare în activități ale notarilor, arhitecților, constructorilor, dezvoltatorilor imobiliari, agenților imobiliari, persoane private, autorități publice.

Cam tot ce înseamnă construcții sunt blocate dacă erau în vreo etapă din operațiunile de mai sus. Cred ca este imposibil de imaginat impactul economic a unei asemenea situații fără precedent.

Pe lângă toate astea, trebuie să înțelegem ca la această oră, potrivit mesajului hacker-ului, un ins are toate datele posibile și imposibile despre aproape orice cetățean:

Nume, prenume, cnp, domiciliu, cont IBAN, serie și nr CI, valori imobiliare, planurile caselor (releveele) așa cum sunt în realitate, aproape tot, mai lipsește PIN-ul de la card.

Asta este gravitatea reală”.

Iar hackerul nu pare a fi orice mic infractor cibernetic

Iar hackerul nu pare a fi oricine. Date publicate de Public Record vin să arate că atacatorul cibernetic a început să șteargă backup-urile. Cu alte cuvinte, după ce a scos la vânzare date de la ANCPI și a făcut nefuncțională aplicația e-Terra, aceasta a șters copii de rezervă ale sistemelor IT, cele necesare atunci când sunt date șterse din greșeală, în vederea restaurării.

O companie israeliană, Kela, descrie hackerul ca fiind un infractor cibernetic cu competențe tehnice, care comercializează date sensibile la nivel mondial, provenind de la companii aeriene, bănci și guverne.

În 15 iulie, ANCPI anunța: ”Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) se confruntă, zilele acestea, cu cel mai grav incident tehnic din istoria instituției”.

ANCPI, anunțul făcut duminică, 19 iulie

Astăzi, în urmă cu câteva ore, ANCPI transmite un mesaj care dă senzația că datele au fost recuperate, fără prea multe detalii certe:

”Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la incidentul de securitate cibernetică care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), facem următoarele precizări:

În prezent, infrastructura informatică a ANCPI se află într-un amplu proces de reinstalare și consolidare. Echipele tehnice ale instituției, împreună cu specialiști în securitate cibernetică, desfășoară activități de restaurare, verificare și întărire a măsurilor de protecție, astfel încât serviciile să fie reluate în condiții de maximă siguranță.

ANCPI spune că avea mai multe variante de backup

Contrar unor informații apărute în spațiul public, la momentul producerii incidentului, ANCPI dispunea de mai multe locații destinate stocării copiilor de siguranță (backup), măsură care asigură redundanța și posibilitatea restaurării datelor în cazul unor incidente de securitate cibernetică.

În ceea ce privește securitatea datelor, investigațiile tehnice și penale sunt în desfășurare. În acest moment, nu pot fi comunicate concluzii oficiale cu privire la aspectele care fac obiectul cercetărilor. Orice informații în acest sens vor fi comunicate după finalizarea verificărilor de specialitate și pe baza concluziilor autorităților competente, în măsura în care acestea pot fi făcute publice.

Totodată, ANCPI atrage atenția că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale, nu reflectă nici realitatea, nici stadiul actual al investigațiilor. Difuzarea unor informații neverificate poate genera confuzie și poate afecta încrederea publicului în instituțiile statului.

În cazul unui incident de securitate cibernetică, obiectivul principal este protejarea integrității datelor și eliminarea tuturor vulnerabilităților identificate. În astfel de situații, este necesară izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate înainte de reluarea activității, pentru a preveni orice risc suplimentar. Chiar dacă această decizie a generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, ea a fost necesară pentru a asigura protejarea datelor și reluarea activității în condiții de deplină siguranță.

Reluarea funcționării aplicațiilor și serviciilor informatice se va realiza etapizat, pe măsură ce fiecare componentă este verificată, securizată și validată din punct de vedere al securității cibernetice, astfel încât funcționarea acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță și stabilitate.

Procesul de restaurare a infrastructurii informatice este unul complex și continuă conform planului stabilit împreună cu autoritățile competente în domeniu. Pe durata acestuia, serviciile rămân momentan indisponibile”.