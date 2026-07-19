Update. Facebook Desktop a căzut în România și în mai multe țări. Utilizatorii primesc mesajul „Cont momentan indisponibil”

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Utilizatorii Facebook din România și din mai multe regiuni ale lumii întâmpină, duminică, probleme la accesarea versiunii desktop a rețelei de socializare. Mii de persoane au raportat că pagina nu se încarcă sau afișează mesajul de eroare „Cont momentan indisponibil".

Update 12:25. Serviciile au revenit la normal.

Știrea inițială:

Primele probleme au apărut în România în jurul orei 11:00, atunci când utilizatorii au început să reclame că Facebook nu mai poate fi accesat din browser. În cele mai multe cazuri, aplicația mobilă continuă să funcționeze, însă versiunea desktop afișează o pagină albă sau mesajul: "Cont momentan indisponibil" ori după caz, un mesaj în limba engleză: „Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can.”

Mulți au crezut că le-a fost suspendat contul, însă problema pare a fi una la nivel global.

Platformele care monitorizează în timp real funcționarea serviciilor online au înregistrat o creștere bruscă a numărului de sesizări. Probleme sunt raportate de utilizatori din România, dar și din alte state europene, precum și din SUA, Australia, Filipine și Marea Britanie.

Meta nu a explicat deocamdată cauza

Până la această oră, compania Meta nu a oferit explicații privind cauza incidentului și nici un termen estimativ pentru remedierea completă a problemelor.

Dacă întâmpinați această eroare, cel mai probabil nu este vorba despre o problemă a contului sau a calculatorului, ci despre o întrerupere care afectează simultan un număr mare de utilizatori.